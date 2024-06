10 cosas que recordar antes de ver la temporada 4 de The Boys

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de The Boys llega a Amazon Prime Video el jueves 13 de junio con el estreno de sus tres primeros episodios. La sangrienta y aclamada serie de superhéroes regresa a la plataforma de streaming dispuesta hacerse un hueco en la intensa etapa veraniega de lanzamientos que acaba de arrancar.

Los fans del proyecto ansiaban ver cómo continúa la historia de Carnicero, Hughie, Luz Estelar y compañía contra el cada vez más perverso y cruel Patriota. Y aunque todavía queda tiempo para que todo termine -la serie basada en los comics de Garth Ennis ya está renovada para una quinta temporada- sin duda esta nueva entrega resolverá muchas dudas y despejará el camino para ese desenlace.

Pero antes de volver a las aventuras de Los Siete, Vaught y demás tremas... hay que recordar cómo quedaron las cosas en la tercera temporada de la serie sin olvidar, además, lo sucedido en su spin-off, Gen V, que tendrá también peso en los nuevos capítulos.

PATRIOTA ESTÁ DESATADO

A lo largo de las tres temporadas anteriores, The Boys ha ido presentando a un Patriota cada vez más desacomplejado, menos controlado y, por tanto, más y más temible. El personaje de Antony Starr es un villano prácticamente invencible que antes trataba de mostrar una buena imagen pública pero que ahora, desquiciado y desenfrenado a partes iguales, ya no teme cometer crímenes brutales abiertamente. De hecho, sabe que tendrá a una buena parte de la sociedad apoyándole a pesar de todo. Algo que le convierte en una amenaza todavía más peligrosa.

Milking cows and lasering heads off. Take a wild guess which S3 recap you're about to watch. pic.twitter.com/Lm0ZYZiszR — THE BOYS (@TheBoysTV) May 28, 2024

COMPUESTO V TEMPORAL

En The Boys, la compañía Vought desarrolló hace décadas una fórmula llamada Compuesto V que convierte a los humanos en superhéroes, otorgnándoles distintas capacidades. A su vez, hay una reciente variante de este elemento, el Compuesto V Temporal, que otorga poderes momentáneos a aquellos que lo consumen. Varios de los protagonistas ya lo utilizaron en la temporada pasada.

Got some recommended, but not required, viewing ahead of S4. Here's everything ya need to know about Sam, Cate, and that nasty little virus from @GenV. pic.twitter.com/kvZEw9YnAP — THE BOYS (@TheBoysTV) May 30, 2024

CARNCERO ESTÁ CERCA DE MORIR

Sin embargo, una de las consecuencias de este Compuesto V Temporal es la degradación total del organismo. Hughie consiguió superar su adicción, pero Carnicero ha llegado a un punto de no retorno. El personaje de Karl Urban está gravemente enfermo con un cáncer terminal y, salvo que aparezca una solución inesperada, le queda muy poco tiempo de vida, apenas un año.

A few months to live. Outmanned. Outgunned. And more than a bit outraged. pic.twitter.com/rnIPu4CxVq — THE BOYS (@TheBoysTV) May 29, 2024

NEGRO OSCURO ESTÁ MUERTO

Una de las escenas más impactantes de la tercera temporada de The Boys es la muerte de Negro Oscuro. El miembro de Los Siete era uno de los más leales a Patriota. Pero cuando el líder de los supers descubrió que Negro Oscuro sabía que Soldier Boy era su padre y nunca se lo dijo su confianza en él se quebró y acabó asesinándole. En cualquier caso, parece que Vought no tardará en sustituirle para que su muerte no se haga pública. Y es que alguien con el traje de Negro Oscuro ya se ha dejado ver en los tráileres de la temporada 4.

MAEVE HA PERDIDO SUS PODERES

Al final de la tercera entrega, Soldier Boy estuvo a punto de provocar una explosión que acabaría con la vida de los protagonistas. Pero Reina Maeve decidió sacrificarse y lanzarse con él por la ventana. Ambos parecían haber muerto pero en el último momento se descubre que ella sigue viva, aunque muy malherida. Además, ha perdido sus poderes. Pero esa aparente muere le da la oportunidad de conseguir lo que quería, acabar con su vida como miembro de los Siete y vivir una anónima y feliz vida secreta junto a su novia. En cualquier caso, la puerta sigue abierta a un posible retorno.

SOLDIER BOY VUELVE A ESTAR EN HIBERNACIÓN

En realidad, Soldier Boy tampoco murió en aquel explosivo final de la tercera temporada. Sin embargo, el Gobierno ha vuelto a capturarle y le ha sometido a un nuevo estado de hibernación, tal y como le ocurriera en el pasado. De esta forma, los creadores de The Boys aún pueden jugar la carta de su regreso cuando sea necesario.

NUEVOS MIEMBROS DE LOS 7

Tras todo lo acontecido en las últimas temporadas, Los Siete se han quedado muy mermados. Actualmente, el grupo solo lo componen Patriota, Profundo y A-Tren. Por eso, en la cuarta entrega el equipo contará con nuevos reclutas. Concretamente serán Firecracker y Sister Sage, interpretadas por Valorie Curry y Susan Heyward. La primera es una súper de extrema derecha que a buen seguro hará buenas migas con patriota. La segunda es la primera mujer negra en Los Siete y cuenta con una inteligencia extrema.

PATRIOTA QUIERE ENTRENAR A SU HIJO

Una de las tramas más dolorosas de The Boys es el destino de Ryan, el hijo de biológico Patriota y Becca, la fallecida mujer de Carnicero que, de hecho crió al pequeño como si fuera suyo. Este último debía cuidarlo pero acabó repudiándole, por lo que tras jugar un terrible papel en la muerte de su madre, a la que mata por descontrolar sus poderes, el pequeño Ryan no tuvo reparo en perdonar a su padre biológico. El gran villano de la serie quiere entrenarle para que acabe siendo su sucesor.

He's growing up so fast, ain't he? pic.twitter.com/3barQsymtI — THE BOYS (@TheBoysTV) May 26, 2024

CONEXIÓN CON GEN V

El pasado 2023 vio la luz el primer spin-off en imagen real de The Boys. Gen V se centró en una universidad de jóvenes superhéroes. Los protagonistas descubrieron un virus letal para los súpers, pero acabaron siendo encerrados. Sin embargo, en la última escena, Carnicero aparecía en las instalaciones de El Bosque en busca de ese virus, conectando así directamente con la serie matriz. Además, dos personajes de Gen V, Cate Dunlap y Sam Riordan, aparecerán en la nueva temporada de The Boys.

LA RELACIÓN DE STAN EDGAR Y VICTORIA NEUMAN

Victoria Neuman debutó en la segunda temporada como una activista contraria a Vought. Pero, con el paso de los episodios, se ha descubierto que en realidad es una súper que puede hacer estallar cabezas con la mente. Además, resulta que es la hija adoptiva del mismísimo Stan Edgar, el CEO de Vought. Y ahora, la antagonista se postula para ser la vicepresidenta de Estados Unidos. Solo estará a una cabeza más por destrozar para ser ella quien ocupe el Despacho Oval.