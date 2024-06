La escena más descacharrante de la temporada 4 de The Boys fue improvisada

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de The Boys, que será la penúltima de la serie, ya se ha estrenado en Amazon Prime Video. La compañía lanzó la semana pasada sus tres primeros episodios, que de nuevo han cautivado a los fans. Ahora se ha desvelado que una de sus escenas más divertidas e irreverentes fue en realidad totalmente improvisada.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Hacia el final del primer episodio, Carnicero (Butcher) toma una decisión sobre qué hacer con respecto a Victoria Neuman. El líder de la banda le envía un mensaje a la maquiavélica mujer asegurándole que ha encontrado todos los archivos que Hughie tiene sobre ella. Pero al abrir la imagen adjunta al email, lo que aparece es el culo abierto del personaje de Karl Urban.

La reacción de Neuman es cerrar inmediatamente la foto y tapase la cara con la mano a la vez que exclama: "¡La madre que lo parió!" ("Oh, for fuck sake!" en inglés). Resulta que esta reacción de la actriz Claudia Doumit fue totalmente genuina e improvisada. Así lo ha revelado el showrunner de The Boys, Eric Kripke.

This was Claudia's real reaction at seeing the picture for the first time. All authentic.