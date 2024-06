La temporada 4 de The Boys presenta a su Spider-Man

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 4 de The Boys acaba de superar su ecuador, y, entre las novedades de su próximo episodio, el sexto, se encuentra un nuevo y arácnido personaje. La mayoría de los personajes con poderes de la serie son parodias de los superhéroes de Marvel y DC más célebres: Patriota (Homelander) de Superman, Soldier Boy de Capitán América, Queen Maeve de Wonder Woman... Ahora es el turno de Webweaver, la disparatada variante de Spider-Man en la serie de Prime Video.

Y si de parodias se habla no puede dejarse atrás el último episodio de The Boys, en el que Vougth celebró la V52, una caricatura de eventos como la D23. Entre otros acontecimientos, se adelantó el primer vistazo de este nuevo personaje. Discussing film ha compartido esta primera imagen de Webweaver en su cuenta de X (antes Twitter), en la que puede verse al nuevo super y su indumentaria.

La publicación revela que Webweaver, al que ya se ha mencionado anteriormente en la serie, debutará en el sexto episodio de esta temporada, regresando de "su periodo de rehabilitación en el Global Wellness Center en Malibu".

That concludes our coverage from #V52, where there was also lots of discussion and excitement around Webweaver.



We can confirm he has completed his rehab stint at the Global Wellness Center in Malibu, and will be making his first public appearance next Thursday. pic.twitter.com/6MiQnooY4J