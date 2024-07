The Boys se ríe de Marvel y sus fases con su propio Universo Cinematográfico: "¡De la Fase 7 a la 19!"

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

The Boys, la exitosa serie de Amazon Prime Video, encara la segunda parte de su cuarta temporada con el mismo humor gamberro y socarrón de siempre. Y al igual que ha hecho en las entregas anteriores, en el quinto episodio la serie se ha vuelto a reír de Marvel, de sus fans incondicionales y de su Universo Cinematográfico.

Nada más comenzar el capítulo se muestra a Los Siete en un vídeo promocional. "En un mundo de caos, hay cosas que nunca cambian. El bien siempre vence, el amor todo lo puede y los héroes siempre acuden para proteger y dar ejemplo", anuncia una voz con una música épica de fondo mientras aparecen títulos de algunas películas falsas desde mediados del s.XX hasta la actualidad.

Algunos ejemplos son Bombsight en la maldición de Fu Manchu, Escarlata, This Means Noir, Red Thunder 2… Y así hasta llegar a El Amanecer de Los Siete, presuntamente estrenada en 2022. Esta pieza es una clara referencia a la evolución real del cine de superhéroes, que en los últimos años ha vivido su máximo apogeo.

Al culminar el vídeo, se descubre que es el comienzo de una gran convención organizada por Vought llamada V52 Expo. Una evidente burla a la D23 que Disney organiza todos los años. Esta V52 Expo es un evento lleno de fans disfrazados de los falsos superhéroes de The Boys, gritando apasionados por lo que está por venir. En el escenario, entonces, Profundo y el presentador Cameron Coleman desvelan el futuro del "Universo Vought", con sus siglas VCU.

"¡De la Fase 7 a la 19!", exclama incluso Profundo. En la pantalla, a su vez, aparecen infinidad de títulos de películas y series ficticias enfocadas en los héroes de Los Siete. Patriota, Negro Oscuro, A-Tren… Todos tienen sus propios proyectos independientes en una franquicia que, además, se divide en Fases, al igual que el UCM.

Vought is proud to unveil its plan for the future of entertainment today at #V52. This is only the first stage, Phases 7 through 10, with 9 more phases coming soon. Most projects are on time, with only a few minor delays for reshoots of reshoots! pic.twitter.com/tSKgRidngg