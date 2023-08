The Boys se burla de Los 4 Fantásticos de Marvel

MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

Tras las informaciones, desmentidas por el propio protagonista de las mismas, que aseguraban que Jack Quaid, el actor que da vida a Hughie en The Boys, era el elegido por Marvel para interpretar a Johnny Storm en la nueva película de Los 4 Fantásticos, la serie de Prime Video no ha perdido la oportunidad de mofarse de la primera familia de supehéroes de Marvel.

"Ya está en un cuarteto bastante fantástico", escribió la cuenta oficial de Amazon Prime Video en X (antes conocido como Twitter), adjuntado una foto de cuatro de los protagonistas de la bestial serie de superhéroes de la plataforma.

En la imagen aparecen el indomable Carnicero de Karl Urban, el habilidoso Frenchie interpretado por Tomer Capone, el bondadoso Leche Materna (L.M.) al que da vida Laz Alonso y el actor que sonó para el grupo de superhéroes de Marvel y que parece que ha sido adelantado por Joseph Quinn (Eddie Munson de Stranger Things).

La cuenta oficial de The Boys tampoco ha dudado en contestar a la burla de la plataforma de streaming con una publicación que reza "Encended la llama, compañeros", acompañada de un montaje de Hughie con el Farolero (Shawn Ashmore), un antiguo miembro de Los Siete, bromeando sobre el papel de Antorcha Humana al que se había asociado a Quaid.

A pesar de que Jack Quaid no será finalmente Johnny Storm, los últimos rumores señalan que el papel del joven miembro de la familia fantástica parece que irá a parar al querido Eddie Munson de la cuarta temporada de Stranger Things, Joseph Quinn, según informó el insider Jeff Sneider. Todo apunta a que Vanessa Kirby (Misión Imposible) será la encargada de dar vida a Sue Storm, la Mujer Invisible, siendo la actriz favorita de Marvel para el papel.

Los 4 Fantásticos, que tiene previsto estrenarse en cines el 2 de mayo de 2025, también habría fichado al intérprete de The Bear, Ebon Moss-Bachrach, para el proyecto, aunque no ha sido revelado el personaje al que podría interpretar. A pesar del baile de nombres (Adam Driver, Matt Smith, etcétera...), todavía no hay un actor confirmado para el papel de Reed Richards/Mr.Fantástico. Antonio Banderas también ha sonado para dar vida al villano de la cinta, el poderoso Galactus.

Hello everyone. Nope. Not playing Johnny Storm but hey I’m flattered. Now that you’re here though, donate to the @sagaftra foundation if you can! https://t.co/ertJTWWhYb

En lo que respecta a la cuarta temporada de The Boys, la serie de Prime Video ha visto retrasado su estreno, ya que la actual huelga de guionistas de Hollywood impide rodar algunas escenas adicionales de las que necesitan escribir nuevas líneas de diálogo. Así lo confirmó el pasado 28 de junio Eric Kripke, el creador de la violenta y retorcida serie de superhéroes, en su cuenta de X. Kripke también reveló que los nuevos episodios llegarán cuando termine la huelga de guionistas, aunque todavía está por ver cómo afectará la huelga de actores a este indefinido parón.

#TheBoys update! 1) When #Season4 drops depends on how long the #WGA Strike goes. No answer yet. Tell the studios to make a fair deal!



2) To take that sting off, here's fun art from S4. We spend hours making ourselves laugh with this stuff & its never even on screen. #TheBoysTV pic.twitter.com/t9nSGmou8Z