Revelado el nuevo nombre de los X-Men dentro del Universo Marvel

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

Marvel Studios será, al fin, el hogar de las adaptaciones de los X-Men a la pantalla. Y una actualización en la página de inicio de Disney+ parece revelar que el legendario grupo de héroes mutantes del Profesor X tendrá una denominación distinta en su relanzamiento dentro del UCM.

Tras la adquisición de 20th Century Fox por parte de la Casa del Ratón en 2019, los derechos cinematográficos de personajes como Los 4 Fantásticos o los X-Men regresaron a manos de Marvel. Desde entonces, el estudio liderado por Kevin Feige ha estado plantando en muchas de sus producciones el germen que confirma la existencia de la Patrulla X en el UCM.

X-Men 97, la esperada secuela de la emblemática serie de animación que protagonizó la Patrulla X durante los 90, verá la luz el 3 de enero de 2024 en Disney+. Ya en mayo de ese mismo año llegará Deadpool 3 con Hugh Jackman regresando como Lobezno junto a Ryan Reynolds.

Sin embargo, el coloso del streaming podría rebautizar a los X-Men ahora que formarán parte del Universo Cinematográfico Marvel. La Casa del Ratón ha añadido recientemente una nueva cabecera dentro de su catálogo llamada "Legado Mutante". En esta pestaña se encuentran recogidos todos los títulos del universo X-Men que, aunque no se encuentran dentro del UCM, sí pueden verse en Disney+. Entre ellos, las tres películas protagonizadas por Jackman como Lobezno, las dos cintas de Deadpool o las series de The Gifted y Legión.

Lo sorprendente de esta iniciativa es que la plataforma ha omitido por completo el nombre de los X-Men, aunque no haya razón aparente para ello. Muy probablemente se deba al propio relanzamiento que tendrán dentro del UCM. Ya en una entrevista concedida en 2019 a Nuke the Fridge la exvicepresidenta de Marvel Studios y mano derecha hasta entonces de Feige, Victoria Alonso, tachó de obsoleto el nombre con el que se había conocido al grupo de héroes mutantes tanto en los cómics como en el cine.

Just realized that Disney+ made a new category/label for all of the X-Men-related projects, and they're all under Mutant Legacy now!! pic.twitter.com/ITTDc85wMw