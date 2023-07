Malas noticias para la temporada 4 de The Boys

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

Tras el final de la tercera temporada de The Boys, los fans de la serie de Prime Video aguardan expectantes la fecha de estreno de los nuevos capítulos. Y a pesar de que el rodaje de la cuarta temporada finalizó hace meses, el estreno se verá retrasado ya que la actual huelga de guionistas de Hollywood impide rodar algunas escenas adicionales de las que necesitan escribir nuevas líneas de diálogo.

Así lo ha confirmado Eric Kripke, el creador de la ficción de la violenta y retorcida serie de superhéroes en su cuenta de Twitter, que ha revelado que los nuevos episodios llegarán cuando termine la huelga de guionistas.

"No hay una respuesta (sobre la fecha) todavía. Si la queréis, es mejor decirle a los estudios que hagan un trato justo", añade en su tuit, que se suma a otros en los que pedía a los fans que se manifestasen en solidaridad con el sindicato de guionistas de Estados Unidos.

#TheBoys update! 1) When #Season4 drops depends on how long the #WGA Strike goes. No answer yet. Tell the studios to make a fair deal!



2) To take that sting off, here's fun art from S4. We spend hours making ourselves laugh with this stuff & its never even on screen. #TheBoysTV pic.twitter.com/t9nSGmou8Z