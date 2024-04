La temporada 2 de The Last Of Us revela su fecha de estreno

La temporada 2 de The Last Of Us revela su fecha de estreno - HBO

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

Pedro Pascal y Bella Ramsey ya se encuentran rodando la segunda temporada de The Last of Us. Aunque todavía no hay fecha oficial de estreno, una nueva información apunta a que los nuevos capítulos de la serie llegarán a HBO Max en la primera mitad de 2025.

En diciembre del año pasado, Craig Mazin, showrunner de The Last of Us junto a Neil Druckmann, ya reveló a Variety que la producción de la segunda temporada comenzaría en febrero de 2024. De hecho, comenzó a filmarse el día 12 de dicho mes, tras varios retrasos debido a las huelgas de guionistas y actores de Hollywood.

Pese a que HBO ya había anunciado que la segunda temporada de la serie vería la luz en 2025, ahora Daniel Ritchman ha asegurado en su cuenta de Patreon que será entre marzo y abril de 2025 cuando se estrene la nueva tanda de episodios.

Según los informes, la Temporada 2 de 'THE LAST OF US' se estrenará en marzo/abril de 2025.



Vía @DanielRPK pic.twitter.com/sMkYfOtQ6h — The Last Of Us Site (@tlousite_) March 26, 2024

Sin embargo, en este punto, cabe recordar que a raíz del inicio de la producción comenzaron a circular los rumores de que Pascal había terminado de filmar sus escenas meses antes que el resto del equipo.

Precisamente, fue Richtman quien afirmó que el actor chileno había finalizado el rodaje y que no se esperaba que la grabación del resto de los capítulos concluyese hasta agosto de este año. Esto, a su vez, desató el rumor sobre la muerte de su personaje, Joel, en los primeros episodios de la segunda temporada, algo que HBO no ha tardado en desmentir, asegurando que tal información no era correcta.

La serie de HBO ha sido, al menos en su primera temporada, fiel al videojuego original en el que se basa. En la segunda entrega del material original, Joel es brutalmente asesinado por Abby, pero Druckmann aclaró anteriormente que la temporada 2 será "radicalmente diferente" al material original. "No será exactamente como el juego", matizó.

Además de Pascal como Joel y Ramsey en el papel de Ellie, la segunda temporada contará con las incorporaciones de Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina y Young Mazino como Jesse.