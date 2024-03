La temporada 2 de The Last of Us promete infectados mucho más terroríficos: ¿Llegará el Rey Rata?

MADRID, 28 Mar. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Last of Us es uno de los proyectos más esperados de cara a 2025. La aclamada serie de HBO adaptará el segundo videojuego de Naughty Dog, de nuevo con Bella Ramsey y Pedro Pascal como protagonistas. Y la compañía elevará la apuesta con amenazas mucho más temibles de las vistas hasta ahora.

En la primera temporada, The Last of Us presentó el mundo dominado por un hongo, el cordyceps, capaz de infectar a los seres humanos y convertirlos en una suerte de zombis. De entre los afectados por este parásito se distinguieron varios tipos.

Estaban los corredores, los acechadores, los chasqueadores y, por último, el gordinflón que apareció en un capítulo. Pero de cara a los siguientes episodios, HBO quiere llevar las cosas un paso más allá, al igual que ocurrió con el segundo videojuego. Para ello se presentaron nuevos tipos de infectados.

Uno de ellos fueron los tambaleantes. Estos son muy similares a los gordinflones, pues también corresponden a la cuarta fase de la infección. Pero mientras que los del tipo visto en la temporada 1 de The Last of Us se desarrollan en climas secos, los tambaleantes lo hacen en climas húmedos. Más allá de eso, cuentan con características muy similares, puesto que son enormemente corpulentos y difíciles de matar.

Pero si hay un infectado nuevo que causará pánico entre los espectadores de The Last of Us, ese debería ser el Rey Rata. Este zombi es el más fuerte de todos los del videojuego. Y es que está formado por varios infectados unidos, envueltos en una matriz del hongo. Es capaz de embestir con mucha agresividad y de lanzar proyectiles de esporas a distancia.

Esta brutal y terrorífica amenaza aparecía en The Last of Us Parte II en el séptimo episodio del juego, titulado Seattle, Día 2. Por tanto, no queda claro si en la serie también aparecerá en la segunda temporada. Dado que el segundo videojuego es mucho más largo que el primero, HBO va a dividir su adaptación en varias temporadas.

En cualquier caso, el Rey Rata aparecerá tarde o temprano en la historia de Ellie y Joel. Y, cuando lo haga, marcará un gran punto de inflexión en lo que a las escenas de acción de la serie se refiere, como pasó con el gordinflón de la primera entrega. La segunda temporada de The Last of Us se estrenará en 2025.