Archivo - Filtración The Last of Us revela un mítico escenario del videojuego en su segunda temporada

MADRID 12, (CulturaOcio)

La segunda temporada The Last of Us comenzará su producción en primavera y llegará a HBO Max en 2025. De momento, es poco lo que se sabe de los nuevos capítulos de la popular ficción y una de las grandes incógnitas es cómo de fiel serán a la segunda entrega del videojuego. Una nueva filtración ha arrojado algo de luz, revelando un escenario fácilmente reconocible por los fans del material original.

Una cuenta de X, antes Twitter, ha publicado unas fotos citando como fuente al usuario de Reddit r/ThelastofusHBOseries. Las imágenes muestran un edificio cuya fachada reza Greenplace Market, acompañadas del mensaje: "Primer vistazo al supuesto plató de The Last of Us".

El logo se corresponde con el de un escenario de The Last of Us Parte II, un supermercado abandonado y lleno de infectados en el que Ellie y Dina se adentran en una de sus patrullas. Precisamente Dina será uno de los personajes que se presenten en los nuevos capítulos de la serie, interpretada por Isabela Merced.

First look at supposed #The Last of Us set 👀🔥 pic.twitter.com/DGqqofUMFD — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) February 11, 2024

Otras incorporaciones al reparto en la segunda temporada son Young Mazino como Jesse, Kaitlyn Dever como la temible Abby y Catherine O' Hara, cuyo papel aún no ha sido confirmado. Pedro Pascal y Bella Ramsey retomarán los roles protagonistas como Joel y Ellie.

La primera temporada fue una adaptación bastante fiel del material original pero los nuevos episodios no adaptarán la Parte II del videojuego por completo, ya que este se dividirá en más de una temporada por tratar una historia mucho más amplia.