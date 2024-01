HBO promete que la temporada 2 de The Last of Us será "más grande" y fiel al videojuego

Archivo - The Last of Us arreglará en la temporada 2 uno de los grandes fallos de la serie

Archivo - The Last of Us arreglará en la temporada 2 uno de los grandes fallos de la serie - HBO MAX - Archivo

MADRID, 18 Ene. (CulturaOcio) -

Casey Bloys, el CEO de HBO y de Max, ha comentado qué puede esperar el público acerca de la nueva temporada de The Last of Us. La serie, que recientemente ha ganado ocho premios Emmy con su primera entrega, es uno de los proyectos más esperados de la compañía.

Durante la gala de los mencionados galardones, Bloys concedió una entrevista a Deadline en la que repasó brevemente cómo está siendo el desarrollo de los próximos episodios. El ejecutivo se mostró muy optimista con respecto al futuro de The Last of Us, asegurando que crecerá en ambición.

"Es genial. Es más grande, aborda cuestiones de castigo y venganza", señala Bloys. Y es que la segunda temporada supondrá un cambio de paradigma para Joel y Ellie una vez que ya han logrado construir una profunda relación durante la primera entrega de la serie.

"Seguirá el videojuego, trata grandes temas y tiene mucha acción", añade el CEO. Con sus palabras, confirma que el plan de HBO sigue siendo el de mantenerse fieles al material original del videojuego de Naughty Dog. "Craig [Mazin], Neil [Druckman] y el resto del equipo están haciendo un trabajo espectacular", sentencia Bloys.

Para la segunda temporada de The Last of Us, la serie presentará nuevos personajes que se cruzarán en el camino de Joel y Ellie en ese mundo postapocalíptico que plantea la historia. La actriz Kaitlyn Dever, nominada al Emmy y dos veces al Globo de Oro por Dopesick: historia de una adicción y por Unbelievable, será quien interprete a Abby, una joven que será clave en el futuro del proyecto.

Por su parte, Isabela Merced (Madame Web, Superman: Legacy) será Dina, personaje muy cercano a Ellie. Y Young Mazino (Bronca) será el encargado de dar vida a Jesse. El rodaje de la segunda temporada de The Last of Us comenzará en febrero con la intención de poder estrenarse, probablemente, a principios de 2025.

Los nuevos episodios, en cualquier caso, no adaptarán la Parte II del videojuego por completo, ya que este se dividirá en más de una temporada por tratar una historia mucho más amplia que la Parte I. La serie batió récords en HBO con su primera temporada, por lo que la compañía no debería tener problema en dar luz verde a más entregas en el futuro.