La temporada 2 de Miércoles ficha a Lady Gaga

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

Han pasado casi dos años desde que Miércoles se estrenara en Netflix y se convirtiera en uno de los títulos más vistos de la plataforma. De nuevo protagonizada por Jenna Ortega, la segunda temporada comenzó su producción el pasado mes de mayo, aunque de momento no tiene fecha de estreno. Los nuevos capítulos contarán con el regreso de la mayor parte del reparto y algunas nuevas caras entre las que estará una estrella rutilante: Lady Gaga.

Según ha informado Entertainment Weekly, la actriz y cantante se ha unido oficialmente al elenco de la temporada 2 de Miércoles en un papel desconocido. Curiosamente, a principios de 2023, Ortega ya expresó su deseo de que la estrella formase parte de los nuevos capítulos. "Estoy segura de que a Netflix le encantaría. Si Lady Gaga fuera parte de esto, tendrían que ser como dos monstruos que se entienden mutuamente", respondió sobre la posible relación que tendría con su personaje en una entrevista concedida a Variety.

Y es que el nombre de la protagonista de Ha nacido una estrella y Joker: Folie à Deux empezó a relacionarse con la ficción de Netflix a partir de un clip que se hizo viral en las redes sociales.

Back in 2022, 'Bloody Mary' by Lady Gaga went mega viral after a fan edit of Wednesday dancing to the song was posted.pic.twitter.com/hf9pyLDVuZ