Arranca la temporada 2 de Miércoles con 12 fichajes y tres ausencias

MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Miércoles ya ha iniciado su producción en Irlanda. Además de volver a contar con Jenna Ortega en el papel principal, Netflix ya ha revelado el reparto completo de los nuevos episodios.

Catherine Zeta-Jones como Morticia, Luis Guzmán como Gomez, Isaac Ordonez como Pugsley y Luyanda Unati Lewis-Nyawo como Ritchie Santiago pasarán a ser personajes habituales de la serie para la temporada 2. Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Victor Dorobantu, Moosa Mostafa y Georgie Farmer también regresarán, al igual que Fred Armisen y Jamie McShane, como personajes invitados. Otros nuevos actores habituales de la serie serán Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter, y Noah Taylor.

Además, Netflix ha confirmado que Steve Buscemi aparecerá como un nuevo personaje habitual, mientras que Thandiwe Newton aparecerá como estrella invitada. Otros actores invitados serán Christopher Lloyd, Joanna Lumley, Frances O'Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo y Joonas Suotamo.

En el anuncio del elenco no aparece Percy Hynes White, quien participó en la primera temporada como Xavier Thorpe. En 2023, Hynes White denunció que había sido víctima de una "campaña de desinformación", después de que le acusaran de agresión sexual en las redes sociales. Tampoco regresará a la ficción Naomi J. Ogawa.

Con la salida de Hynes White y ahora que McShane aparecerá como estrella invitada, es evidente que la temporada 2 dejará de lado el triángulo amoroso que tanta importancia tuvo en la temporada 1, algo que Ortega ya adelantó señalando que el terror cobraría más protagonismo en los nuevos capítulos.

"Hemos decidido que queremos inclinarnos un poco más hacia el aspecto de terror de la serie. Debido a que es ligera, con vampiros, hombres lobo y superpoderes, no quieres tomarte a ti mismo demasiado en serio. Vamos a eliminar cualquier interés amoroso romántico para Miércoles, lo cual es realmente genial", explicó a Variety.

Al Gough y Miles Millar son los creadores y showrunners de Miércoles. Ellos han sido los encargados de escribir el primer episodio de la temporada 2, titulado Here We Woe Again, y que estará dirigido por Tim Burton.

"Nuestro objetivo esta temporada era descubrir algunas caras nuevas e invitar a algunas leyendas de la interpretación que siempre hemos admirado a unirse a Jenna y la pandilla en Nevermore", declararon Miles Millar y Al Gough a Tudum. "Cuando analizamos el talento que hemos reunido, no podríamos estar más emocionados. Misión cumplida", añadieron.