El final de Joker 2: ¿Tendrá la Harley Quinn de Lady Gaga película en solitario?

Joker: Folie à Deux, la esperada secuela de la cinta por la que Joaquin Phoenix ganó el Oscar a mejor actor en 2019, llega a las salas de cine este viernes 4 de octubre. En esta ocasión, Arthur Fleck estará acompañado en sus delirios por Harley Quinn, a la que da vida Lady Gaga. Una nueva y muy singular versión de la villana que ha sembrado la expectación entre los fans ante la posibilidad de que, tras cómo termina el personaje en el final de de la cinta, cuente con su propia película en solitario. Una cuestión que Todd Phillips, director del filme, ha zanjado.

Tras descubrirse que el personaje de Gaga es en realidad una psiquiatra, hija de padres adinerados, que obsesionada por la figura de Arthur Fleck ingresó voluntariamente en Arkham para entrar en contacto con él, en el tercer acto de Joker: Folie à Deux, después de que el personaje de Phoenix escape del juicio tras el atentando perpetrado en el tribunal, Lee Quinzel decide abandonar a su amado.

Así, y pese a que asegura que espera un hijo suyo, tras ver cómo Arthur reniega de su alter ego asesino como Joker ante el tribunal, Lee queda totalmente desencantada y no quiere compartir su vida con Fleck. Convertida en una figura pública tras la notoriedad ganada en medios durante el proceso, el personaje de Gaga parte, sola y presuntamente esperando un hijo de Joker, hacia un destino desconocido que bien pudiera abrir la puerta a un filme en solitario. Una idea que al director no le convence del todo.

En unas declaraciones concedidas a Variety en la premier de Folie à Deux, Phillips abordó tajantemente la posibilidad de realizar un filme protagonizado únicamente por el personaje de Gaga, Lee Quinzel: "Para mí, siempre he pensado que estas dos películas existen por separado. Y no, sé que estáis intentando conseguir la siguiente, pero no quiero meterme ahí".

