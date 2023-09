Un actor de Miércoles (Wednesday) fuera de la temporada 2 tras ser acusado de agresión sexual

MADRID, 6 Sep. (CulturaOcio) -

Ya se ha confirmado que Miércoles (Wednesday) tendrá una segunda temporada en Netflix. Apenas se conocen detalles sobre la nueva entrega, pero todo apunta a que un personaje que apareció en la primera temporada finalmente no volverá en los próximos episodios de la serie sobre la familia Addams.

Según el Daily Mail, el actor Percy Hynes White, quien interpretó a Xavier Thorpe en la temporada 1, ha sido "eliminado" de la segunda temporada de Miércoles después de que fuera acusado de agredir sexualmente a una mujer en una fiesta en Toronto en enero de 2023. El tabloide cita a "una fuente cercana a su familia", aunque Netflix no ha confirmado su salida por el momento.

El pasado enero, una usuaria anónima afirmó en Twitter que había sido agredida sexualmente por el actor en una fiesta que él organizaba. Además, también denunciabal que el intérprete había organizado el evento con la intención de emborrachar a mujeres para que tuvieran relaciones sexuales con él. El post ya ha sido eliminado.

"Percy es un joven maravilloso, esa es la verdad. Nunca participó en ninguna de las afirmaciones falsas que aparecieron en Twitter, a las que nunca se dio seguimiento ni se fundamentaron. Percy es un actor respetuoso, amable y talentoso, un verdadero profesional. Es muy educado con todos, incluido el equipo y sus fans, la mayoría de los cuales le son leales. Que Netflix lo elimine de la serie es una vergüenza. Fueron solo rumores falsos. Esto simplemente no está bien", declaró una fuente a Daily Mail.

A la luz de las acusaciones, el actor no dudó en responder. "A principios de este año, alguien a quien no conozco inició una campaña de desinformación sobre mí online. Debido a esto, mi familia ha sido acosada y mis amigos han recibido amenazas de muerte", lamentó. "Los rumores son falsos. No puedo aceptar que me presenten como alguien intolerante o negligente con la seguridad de las personas. Este es el tipo de afirmaciones infundadas y dañinas que pueden generar desconfianza hacia las víctimas. Es muy angustiante saber que esta desinformación ha podido molestar a la gente", añadió.