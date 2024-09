Primer clip de la "retorcida" temporada 2 de Miércoles: "Te sangrarán los ojos"

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

Del 16 al 19 de septiembre tuvo lugar la Geeked Week, un evento fan de Netflix en el que el servicio de streaming ha dado noticias sobre sus series y películas. La plataforma ha ofrecido una actualización sobre la temporada 2 de Miércoles, lanzando el primer vistazo al rodaje de la entrega.

El clip muestra varias tomas de la grabación. "Juguemos a las muñecas", dice Jenna Ortega durante el rodaje mientras blande un cuchillo. "Esta temporada va a ser más grande y más retorcida de lo que puedas imaginar", adelanta Catherine Zeta-Jones, quien interpreta a Morticia Addams. "Si te mostráramos algo más, te sangrarían los ojos, y no soy tan generosa", añade Ortega.

Han pasado casi dos años desde que Miércoles se estrenó en Netflix, ocupando rápidamente el primer lugar como la serie en inglés más popular de la plataforma. Hay muchas preguntas que quedan por responder después del final de la temporada 1, pero quizá la más importante sea quién es el acosador de Miércoles. Cuando se iba de Nevermore , Xavier le entregó un teléfono para mantenerse en contacto y alguien se pone en contacto con ella.

Junto a Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones, el reparto de la temporada 2 también incluirá a Steve Buscemi, Luis Guzmán, Joanna Lumley, Christopher Lloyd, Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Fred Armisen, Thandiwe Newton, Victor Dorobantu, Billie Piper, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, Georgie Farmer, Moosa Mostafa, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Isaac Ordonez, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor, Frances O'Connor, Joonas Suotamo y Jamie McShane, entre otros actores.

"Miércoles se mantiene firme y no pretende complacer a nadie", declaró Ortega a Tudum sobre la temporada 2. "Lo cual, como alguien que solía complacer enormemente a la gente, realmente respeto", añadió.

Ya se sabe que el primer episodio de la temporada 2, dirigido por Tim Burton, se titulará Here We Woe Again. La entrega llegará a Netflix en 2025.