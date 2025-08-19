MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

Los cuatro primeros episodios de la segunda temporada de Miércoles aterrizaron el pasado 6 de agosto en Netflix. Y dada la alta expectación entre los fans, no es de extrañar que la serie protagonizada por Jenna Ortega haya arrasado en la plataforma, alcanzando la estratosférica cifra de 50 millones de visualizaciones en tan solo cinco días.

Estrenada en 2022, la primera temporada de Miércoles acumuló más de 341 millones de horas en cinco días (en ese momento Netflix mediá su Top 10 por horas vistas, no por visualizaciones). Teniendo en cuenta que la primera entrega tiene un total de 6 horas y 41 minutos, esto supone que alcanzó 50,1 millones de visualizaciones, solo un poco por encima de los datos obtenidos en los nuevos episodios.

En este punto, cabe recordar que, a diferencia de la primera temporada, que estrenó los ochos episodios a la vez, la segunda entrega de Miércoles ha sido dividida en dos partes de cuatro capítulos cada una. Esto quiere decir que probablemente con la llegada de los últimos episodios el próximo 3 de septiembre, la segunda temporada de la serie protagonizada por Jenna Ortega supere los datos obtenidos en 2022.

Además, la ficción ha sido lo más visto de la semana en 91 países. Siempre según los datos ofrecidos por la plataforma, la primera parte de la temporada 2 de Miércoles ha batido el récord del mayor número de países donde una serie inglesa ha alcanzado el primer puesto del ránking de lo más visto.

Actualmente, Miércoles es la serie de habla inglesa más vista de la historia de Netflix y el segundo título más popular de la plataforma solo por detrás de la primera temporada de El juego del calamar. Visto lo visto, es muy probable que con el estreno de la segunda tanda de episodios, los datos de la segunda temporada de la serie de Tim Burton supere a su predecesora.

Otro dato interesante del ránking de lo más visto en Netflix es la presencia de la cinta de animación Las guerreras K-Pop que, con casi 26 millones de visualizaciones, se ha convertido en la segunda película más vista de la plataforma. Además, su tema musical principal, Golden, ocupa ya el número 1 en la prestigiosa lista Billboard .

Con un tercera entrega ya confirmada, los nuevos episodios de la deben resolver varios cabos sueltos incluyendo la pérdida de poderes psíquicos de Miércoles, qué le paso a su tía Ophelia o cuáles van a ser los siguientes pasos de Tyler, una vez fuera de Willow Hill. Por otra parte, se espera que en esta tanda de episodios debute Lady Gaga, que encarnará a Rosaline Rotwood, una legendaria y enigmática profesora de la Academia Nevermore.