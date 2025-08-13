8 misterios que el final de la temporada 2 de Miércoles debe resolver

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Miércoles sigue arrasando en Netflix y son muchas las cuestiones a las que la serie aún no ha dado respuesta. Y es que esta nueva entrega ha incorporado en su trama a enigmáticos personajes que sin duda esconden más de un secreto.

De cara al estreno de los cuatro capítulos finales de la temporada, que verán la luz el 3 de septiembre, estos son los principales misterios pendientes por resolver en la serie protagonizada por Jenna Ortega.

¿POR QUÉ HA PERDIDO MIÉRCOLES SUS PODERES?

Las lágrimas negras que Miércoles era incapaz de contener cada vez que tenía una visión no auguraban nada nuevo y, ahora que parece haber perdido sus poderes, está dispuesta a hacer lo que sea por recuperarlos. Pero Morticia, asustada por las similitudes entre su hermana Ophelia y Miércoles, le ha puesto las cosas difíciles a su hija quemando el libro de hechizos de Goody Addams.

¿DÓNDE ESTÁ JUDI Y QUÉ PERSEGUÍA CON EL PROYECTO LOIS?

Tras la confrontación final entre Judi y el dúo formado por Miércoles y su tío Fétido, el personaje de Heather Matarazzo escapa indemne de Willow Hill. Aunque se desveló que era ella quien capitaneaba LOIS, la serie aún no ha revelado cuál era el objetivo de este retorcido programa secreto en el que, tomando el testigo de su padre, Judi experimentaba con marginados.

¿ERA OPHELIA LA PACIENTE QUE MIÉRCOLES LIBERÓ?

Cuando Miércoles y su tío encuentran a los marginados encerrados, hay una paciente que destaca entre el resto. La puerta de su celda advierte que podría ser peligrosa y, cuando los marginados son liberados, ella se mantiene rezagada y es Miércoles quien la guía hacia la salida. Está claro que la serie ha querido llamar la atención sobre este personaje por lo que, sea o no Ophelia, es probable que tenga cierto peso en los nuevos capítulos.

¿QUÉ ESCONDE EL DIRECTOR DORT?

Excéntrico y carismático en público y manipulador en privado, el personaje de Steve Buscemi sin duda esconde más de un secreto. Está obsesionado con recaudar dinero para la escuela pero, ¿acaso tiene otros motivos? Aquella llamada telefónica que Bianca escuchó a hurtadillas, en la que el director afirmaba tenerlo "todo bajo control", sugiere que quizás responda ante un superior. Además, en el tráiler de los próximos capítulos aparece como... ¿un fantasma?

¿QUIÉN ES REALMENTE EL ZOMBI POTA?

El caos se desata en Willow Hill al final del 2x04 y el temible zombi, a quien Pugsley Addams resucitó y apodó como Pota, devora el cerebro de Augustus Stonehurst. Cuantas más víctimas engulle, más conciencia recobra este aterrador muerto en vida y, justo antes de acabar con la vida de Stonehurst, le llama "viejo amigo". Esto pone de manifiesto un antiguo vínculo entre ambos que los nuevos capítulos tendrán que explicar, pues la serie aún no ha revelado quién era exactamente este personaje cuando estaba vivo.

¿QUÉ ESCONDE LA PROFESORA ISADORA CAPRI?

De forma similar a Marilyn Thornhill (Christina Ricci), quien animaba a Miércoles a continuar con su novela, la nueva profesora de Nevermore parece tener también un interés especial en la mayor de los Addams. En el caso de Isadora, elogia el talento musical de Miércoles pero, ¿podría estar tratando de acercarse a ella por algún otro motivo? Teniendo en cuenta el historial del profesorado, no parece una locura pensar que ella también esconda algún que otro secreto.

¿QUÉ PASARÁ CON TYLER AHORA QUE ESTÁ EN LIBERTAD?

Tras intentar matar a Miércoles y acabar con la vida de su antigua ama, Tyler ha escapado al fin de Willow Hill... y está sediento de venganza. No está claro si Tyler está ahora bajo el control de otra persona o si tiene plena conciencia de sus actos, pero lo que sí es seguro es que ya ha decidido quiénes serán sus próximas víctimas: Enid y Miércoles.

¿DE QUIÉN SE ESCONDE EXACTAMENTE LA MADRE DE BIANCA?

En esta temporada, Bianca no solo ha hecho uso de sus poderes presionada por el director Dort, sino que también los ha utilizado para seguir ocultando a su madre. Ambas están desesperadas por encontrar un nuevo escondite que le garantice cierta seguridad pero, ¿de quién huye exactamente Gabrielle? Su hija la salvó de una misteriosa secta, pero la urgencia con la que buscan un nuevo refugio para ella sugiere que quizás haya algo o alguien tras sus pasos.