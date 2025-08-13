Cate Blanchett desvela su futuro en la versión estadounidense El juego del calamar

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

El final de El juego del calamar sorprendió a los fans con un breve, pero memorable cameo de Cate Blanchett. La actriz, que interpretó a una reclutadora que se encontraba jugando al ddakji en un callejón de Los Ángeles, ha abordado su papel en la serie y si estará involucrada en el spin-off estadounidense que, según aseguraban las últimas informaciones, Netflix tiene en marcha con David Fincher.

"Como la serie es muy popular y se rodaba en Los Ángeles, solo unos pocos sabían los detalles. Me dieron un par de storyboards. Tuve que aprender a jugar rápido. Tuve que practicar y practicar", explicó Blanchett a Variety. "Sabía que iban a hacer cuatro o cinco escenas, y tenía claro qué esperaban de cada toma. Luego me entregaron los guiones. Fue uno de los trabajos más enigmáticos que he tenido", añadió.

En cuanto a su posible participación en el spin-off estadounidense de El juego del calamar, con Fincher a los mandos, Blanchett confesó estar abierta a tal idea y entusiasmada de colaborar nuevamente con el realizador. "Estoy completamente abierta a cualquier cosa. En un mundo tan increíble y mágico como ese, desde luego", afirmó.

"Son arquitectos de mundos increíbles y la serie ha sido un éxito total. No creo que haya lugar en el mundo donde no haya dejado su huella", sentenció la actriz, dando a entender que está dispuesta a retomar su papel de reclutadora. Pero, de momento, su futuro en el mundo creado por Hwang Dong-hyuk es incierto.

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre el spin-off estadounidense de la serie, más allá de su relación con Fincher, quien ya trabajó con Blanchett en El curioso caso de Benjamin Button. Es poco probable que Netflix desaproveche el cameo de la actriz en la serie, especialmente teniendo ocasión de expandir la franquicia a través de su personaje.

El cameo de la intérprete se produjo en los instantes finales de la temporada 3 de El juego del calamar. En esta escena, el Líder viaja hasta Los Ángeles para entregar a la hija de Gi-hun (Lee Jung-jae) la millonaria cifra ganada por su padre en la sangrienta competición y su chaqueta con el número 456.

Allí, mientras recorre la ciudad, repara en dos personas jugando al ddakji en un callejón: una mujer trajeada y un hombre desaliñado. Dicha mujer propina un sonoro bofetón al hombre, que lo aguanta resignado. Tanto el Líder como el personaje de la oscarizada actriz intercambian una significativa mirada con la que parecen reconocerse.

La insistencia del hombre del callejón en volver a jugar deja claro que, pese al sacrificio de Gi-hun, los cruentos juegos no han sido del todo erradicados. Incluso es probable que se celebren en otros rincones del mundo, al fin y al cabo, siempre habrá personas cuya desesperación las lleve a participar en ellos.