Enorme SPOILER en el tráiler del final de Miércoles temporada 2

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

A la espera del estreno de la segunda mitad de la temporada 2 de Miércoles, que aterriza en Netflix el 3 de septiembre, la plataforma de streaming acaba de lanzar un nuevo tráiler en el que que revienta una de las grandes sorpresas de los nuevos capítulos.

Así, en su nuevo adelanto, de casi dos minutos de duración, la serie protagonizada por Jenna Ortega recupera a Larissa Weems (Gwendoline Christie), personaje que se daba por muerto tras la primera entrega.

La última vez que se vio a Weems fue en el desenlace de la primera temporada, cuando la entonces directora de la Academia Nevermore sufió una dolorsa muerte dolorosa tras ser envenenada por Marilyn Thornhill (Christina Ricci). El avance revela que el personaje regresa como fantasma, concretamente como "guía espiritual" de Miércoles.

Netflix acababa así con horas de especulaciones después de que la propia actriz disparara las alarmas. "¿De verdad pensabais que la Academia Nevermore me dejaría ir tan fácil? Nunca me fui, simplemente dejasteis de mirar", afirmaba Christie en un vídeo publicado por Netflix en Instagram.

De hecho, en el evento de Miércoles Global Doom Tour celebrado en Sidney, la intérprete apareció por sorpresa sobre el escenario frente a un público que reaccionó incrédulo ante el anuncio de su regreso.

Tras perder el vínculo con Goody Addams en el final de la temporada 1, la protagonista no ha vuelto a tener asesor espectral. Aunque Miércoles no es del tipo de personas que admite necesitar ayuda, tras los eventos de la primera mitad de la segunda temporada, donde termina en coma, cualquier consejo será bien recibido.

El tráiler también anticipa que Miércoles tendrá que enfrentarse a Tyler Galpin (Hunter Doohan), investigar por qué sus poderes fallan repentinamente y continuar lidiando con la presencia de su madre, Morticia, en el campus de Nevermore.

Tras el estreno de los cuatro capítulos de que completan esta segunda temporada, y con una tercera entrega ya confirmada por Netflix, el universo de Miércoles podría ampliarse pronto ya que la plataforma estudia poner en marcha un spin-off centrado en el tío Fétido. Además, los creadores de Miércoles, Alfred Gough y Miles Millar, revelaron que trabajan un reboot animado de La familia Addams con Amazon MGM y Kevin Miserocchi, responsable de la Addams Foundation y productor de Miércoles, pero en el que no estará para nada implicado Netflix.