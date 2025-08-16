El agujero de guion de Miércoles que ignora por completo el final de la temporada 1

MADRID, 16 Ago. (CulturaOcio) -

Han pasado más de dos años desde que Miércoles estrenaba su primera temporada en Netflix. Aún así, los fans más atentos no han pasado por alto que los nuevos capítulos dejan un cabo suelto. Y es que la temporada 1 terminó con un gran 'cliffhanger' que la serie no solo no ha aprovechado... sino que ha ignorado completamente.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El final de la primera temporada reveló que el monstruo que tenía a todo el pueblo de Jericho aterrorizado era en realidad Tyler, nada menos que el hijo del sheriff que investigaba el caso. Controlado por Laurel Gates/Marylin Thornhill, Tyler era en realidad un tipo de marginado altamente peligroso: un Hyde.

Los últimos compases del 1x08 mostraban a Tyler en la parte de atrás de una furgoneta, ataviado con una camisa de fuerza y gruesas cadenas. Es en este momento cuando se transforma súbitamente en Hyde, sugiriendo que podría haber escapado. Sin embargo, la segunda temporada tira por tierra esta posibilidad y muestra directamente a Tyler en el psiquiátrico. Además, ningún personaje menciona que tratara de escapar cuando fue apresado.

Por otra parte, la serie sugiere que, transformado en Hyde, Tyler posee una fuerza descomunal, hasta el punto de que en Willow Hill utilizan un collar de descargas eléctricas para mantenerle a raya. A diferencia del resto de pacientes del psiquiátrico, él está encerrado en una celda de máxima seguridad, esposado a la pared. Además, está bajo constante vigilancia, con múltiples cámaras grabándole y custodiado por guardias en todo momento. Así, parece improbable que unas meras cadenas lograran contenerle al final de la primera temporada.

Los nuevos capítulos han concluido con Tyler escapando definitivamente... solo que esta vez, le mueve una brutal sed de venganza. Y es que, cuando Miércoles le visitó en Willow Hill, Tyler hizo una letal promesa: que cuando escapara del psiquiátrico, Enid y ella serían sus próximas víctimas.