Los creadores de Miércoles prometen "secretos más oscuros" y "cameos sorpresa" en el final de la temporada 2 - NETFLIX

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de sus cuatro primeros episodios, la segunda temporada de Miércoles ya se encuentra a mitad de su andadura en Netflix. Los cuatro capítulos restantes llegarán a la plataforma el próximo 3 de septiembre y, para ir abriendo boca, los creadores de la ficción ya han adelantado a los fans qué pueden esperar de los mismos.

"Los cuatro últimos episodios de la temporada 2 desvelan secretos más oscuros, traen cameos sorpresa y ofrecen giros tan impactantes que incluso Miércoles se estremece", han expresado Alfred Gough y Miles Millar en un comunicado conjunto, tal y como recoge Collider.

Y es que, aparte de presentar nuevos personajes y tramas, los primeros episodios de la temporada han dejado abiertos varios misterios que los siguientes capítulos tendrán que abordar y que sin duda conducirán a importantes revelaciones. Así, es probable que la segunda parte de la temporada indague en las lágrimas negras de Miércoles y su conexión con la desaparición de su tía Ophelia, así como en la visión de la inminente muerte de Enid. Por otro lado, con más de un monstruo suelto, como Tyler o el zombi Pota, las víctimas están prácticamente aseguradas.

Cabe recordar que la próxima tanda de episodios de Miércoles, si bien pondrá fin a la temporada, no supondrá el desenlace de la serie, que ya tiene una tercera entrega confirmada. De hecho, los showrunners ya señalaron que se encontraban trabajando en el guion, algo que hace suponer que la temporada 3 no tardará tanto en llegar como lo hiciera la segunda.

"Bueno, nadie estaba más frustrado que nosotros por el retraso de tres años. Quiero decir, fue como que tuvimos la huelga de guionistas y nos trasladamos de país, de Rumanía a Irlanda. Tuvimos que lidiar con muchos problemas logísticos", explicó Millar.

En cuanto al potencial de la familia Addams más allá de Miércoles, Netflix estaría barajando un posible spin-off centrado en el tío Fétido mientras que recientemente, Gough y Millar revelaban en el pódcast de Deadline Crew Call que han sido elegidos para capitanear un reboot de la familia Addams en forma de película de animación con Amazon MGM.