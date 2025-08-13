Las guerreras K-Pop conquistan el Billboard y ya son la segunda película más vista en la historia de Netflix - NETFLIX

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

El pasado 20 de junio llegó a Netflix la cinta de animación Las guerreras K-Pop. 'Golden', el tema central de su banda sonora, interpretada por el grupo coreano HUNTR/X, ocupa ya el número 1 en la prestigiosa lista de Billboard Hot 100. Además, el filme ya es la segunda película más vista de la historia de Netflix.

Según Tudum, Las guerreras K-Pop se ha colado en Top 10 de películas de la plataforma entrando en el segundo puesto. Desde 2021, la película más vista de Netflix en inglés de todos los tiempos ha sido Alerta roja, película de acción protagonizada por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, con los 230,9 millones de visualizaciones. Ahora su reinado de casi un lustro se ve amenazado por la película de animación musical que ha llegado con la asombrosa cifra de 184,6 millones de visualizaciones.

Todo un hito ya que hasta ahora el único título de 2025 que había logrado colarse en el Top 10 de las películas en inglés más vistas de Netflix fue De vuelta a la acción, la comedia de espionaje protagonizada por Cameron Diaz y Jamie Foxx. La película se encuentra actualmente en el séptimo lugar del ránking con 147,2 millones de visualizaciones, tras convertirse en la más vista del primer semestre de 2025.

ARRASANDO EN LISTAS MUSICALES

En el ámbito musical, el fenómeno Las guerreras K-Pop también arrasa de la mano de HUNTR/X, una 'girl band' ficticia cuyas voces reales son las de EJAE, Audrey Nuna y REI AMI. Su canción para la película de Netflix, 'Golden', lidera por séptima semana la lista de Billboard en la categoría de bandas sonoras y ha escalado hasta el primer puesto.

Bajo el sello Visva, perteneciente a la discográfica Republic Records, 'Golden' alcanzó los 31,7 millones de reproducciones en las principales plataformas de streaming, incluyendo Spotify y Apple Music, es decir, un aumento del 9% respecto a la anterior semana.

En la radio, el tema de HUNTR/X fue escuchado por una audiencia de 8,4 millones de personas, lo que supone un incremento del 71%. Además, tal y como informa la web de Billboard, se vendieron 7.000 copias de la canción en Estados Unidos durante la semana del 1 al 7 de agosto.

La canción también llegó al número 1 del Hot 100, siendo interpretada por un grupo musical ficticio, algo que no ocurría desde 'We Don't Talk About Bruno', tema de la banda sonora de Encanto, donde los personajes de la película de Disney eran quienes cantaban. Esta canción se mantuvo en el ranking durante cinco semanas entre febrero y marzo de 2022.

'Golden' se mantiene en el puesto número 1 de canciones en streaming por tercera semana consecutiva y escaló del quinto al tercer puesto de canciones disponibles para la venta digital, su mejor posición hasta ahora. Por otra parte, ha hecho historia al ser el tema con el mayor aumento en streaming dentro del Hot 100 durante seis semanas consecutivas, rompiendo el récord anterior que ostentaba la canción de Migos con Lil Uzi Vert, 'Bad and Boujee', a principios de 2017.

'Golden', que debutó en el puesto 81 el pasado 5 de julio, es la primera canción que, sin ser su semana de estreno en la lista, supera los 30 millones de streams oficiales en una sola semana en EE. UU., algo que no ocurría desde 'Luther', el tema de Kendrick Lamar y SZA a finales de marzo. Entre medias, solo hubo dos canciones que alcanzaron esa posición en su semana de lanzamiento: 'Evil J0rdan' de Playboi Carti y 'What I Want' de Morgan Wallen junto a Tate McRae.

Asimismo, es la cuarta canción que incluye 'gold' o 'golden' en su título y la novena relacionada con el K-Pop, junto a otras como 'Seven' de Jung Kook (con Latto) y 'Like Crazy' de Jimin, ambos de BTS, en 2023, que llega al número 1 del Hot 100, además de la primera liderada por vocalistas femeninas.

También es el primer grupo formado por mujeres con tres o más integrantes en 24 años en encabezar la lista; la última vez que ocurrió fue en agosto de 2001, cuando Destiny's Child estuvo dos semanas en la cima con 'Bootylicious'. Cabe destacar que las cantantes de HUNTR/X, EJAE y REI AMI nacieron en Seúl, Corea del Sur, y Nuna es de Nueva Jersey.