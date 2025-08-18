¿Aparece Al Fin Lady Gaga En El Tráiler Final De Miércoles Temporada 2?

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

Su fichaje por Miércoles se reveló en noviembre de 2024, pero la esperada incursión de Lady Gaga en la segunda temporada de la serie se está haciendo de rogar. Por fin, el reciente lanzamiento del tráiler de la segunda mitad de la temporada no solo adelanta que la famosa cantante se incorporará en los nuevos capítulos, sino que podría incluir su primera aparición.

En un avance de casi dos minutos repleto de revelaciones, como el regreso de Larissa Weems (Gwendoline Christie) como guía espiritual de Miércoles, los fans han prestado especial atención a la frase con la que cierra el tráiler. Más que por su contenido ("cuidado, tendrás que pagar un precio"), por la voz que las pronuncia, que recuerda extremadamente a la de Gaga.

Múltiples personas han compartido en redes sociales su entusiasmo ante lo que dan por hecho que es la voz de la artista, que en Miércoles retoma una trayectoria interpretativa que cuenta con títulos como Ha nacido una estrella, La casa Gucci o Joker: Folie à Deux.

Lady Gaga stuns as a disembodied voice in the trailer for Wednesday Season 2 Part 2 https://t.co/K6cd0C6Zzc pic.twitter.com/bFvQlcgzTp — JIRⱯCHI 🇨🇦 🇲🇽🇬🇱 (@writcertiorari) August 14, 2025

Gaga's voice crumbs at the end and Gwendoline Christie is back omg we won pic.twitter.com/uBNZp6wiqz https://t.co/wfktKPDUyP — balenciagaga (@gagacadabra) August 14, 2025

Also is it just me or is that Lady Gaga’s voice at the end?! #WednesdayNetflix https://t.co/6goaf65VNS — Kristen Maldonado (@kaymaldo) August 14, 2025

Netflix ya confirmó que Gaga encarnará a una "legendaria" profesora de Nevermore: la "misteriosa y enigmática" Rosaline Rotwood, "cuyo camino se cruza con el de Miércoles". Ante la falta de más datos oficiales, se ha especulado con su posible vínculo con alguna sociedad secreta de la escuela, como el club Belladona, o incluso con algún parentesco o relación con la familia Addams.

El fichaje de Gaga por la serie es una petición recurrente del fandom de Miércoles desde que se viralizó en redes sociales un vídeo de la icónica escena del baile de la primera temporada en el que un usuario cambió la canción que sonaba en la secuencia original, Goo Goo Muck de The Cramps, por un remix de Bloody Mary, canción de Lady Gaga. Los fans tendrán que esperar hasta el 3 de septiembre, fecha en la que verán la luz los cuatro episodios restantes de la temporada, para por fin presenciar su aparición en la serie.

Además de la inminente aparición de Lady Gaga y el regreso de Weems, el tráiler también anticipa que Miércoles tendrá que enfrentarse a Tyler Galpin (Hunter Doohan), investigar por qué sus poderes fallan repentinamente y seguir lidiando con la presencia de Morticia en el campus de Nevermore.