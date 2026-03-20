La temporada 4 de Invencible revela las 6 formas de matar a un viltrumita - PRIME VIDEO

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

La temporada 4 de Invencible ya ha arrancado en Amazon Prime Vídeo. Y en un sorprendente giro, el segundo episodio la serie basada en el cómic Robert Kirkman ha revelado seis maneras de acabar con un viltrumita, la poderosa raza alienígena a la que pertenece Mark Grayson.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

El padre de Invencible, Omni-Man es uno de los seres más poderosos de Invencible. Sin embargo, hay otros viltrumitas que lo superan en poder. A pesar de que personajes como Allen el Alienígena y Battle Beast son capaces de defenderse contra sus brutales ataques, no son muchos quienes pueden infligirles daño o matarlos.

No obstante, la serie ha confirmado que no son indestructibles, tienen puntos débiles y ser derrotados de manera definitiva y existen 6 métodos distintos para conseguirlo.

SPACE RACER Y SU INFINITY RAY

La temporada 2 de Invencible mostró fugazmente los libros de Omni-Man y a través de ellos, el personaje de Space Racer. Se trata de un legendario nómada cósmico, que ya cruzó su camino con el padre de Mark Grayson. Esto lo llevó a ser apresado en un asteroide durante 100 años. Con la intención de recuperar su arma, el Infinity Ray, y dando por muerto a Racer, Omni-Man lleva a Allen al último paradero donde se encontraba el letal artefacto. Sin embargo, para su sorpresa estaba vivo. El segundo episodio de la temporada 4 presenta a Space Racer y demuestra que su arma es una amenaza para el imperio viltrumita.

EL CAPARAZÓN DE UN ESCARABAJO SINLAK

Durante el capítulo se muestran unas criaturas denominadas escarabajos Sinlak. Estos insectos aparentan ser inofensivos a simple vista. Sin embargo, sus caparazones contienen un compuesto que hace vulnerables a los Viltrumitas. Omni-Man le pide a Allen que recolecte algunos, ya que pueden convertirse en una herramienta para derrotar a la raza viltrumita. Si los científicos de la Coalición consiguen refinar el compuesto que desprenden los caparazones de estos insectos podrían acabar con el imperio de Thragg.

LA DESCONOCIDA RAZA ALIENÍGENA QUE SE EXTINGUIÓ

En un momento dado del episodio, se menciona una especie alienígena extinta que, según Omni-Man, era una amenaza real incluso para la raza de Mark Grayson. Estos seres se extinguieron cuando Nolan acercó su planeta al sol, evaporando el agua, lo que demuestra que eran tan peligrosos que los Viltrumitas evitaron enfrentarlos directamente. Aunque podrían quedar algunos sobrevivientes, parecen ser uno de los pocos peligros que el imperio de Viltrum logró neutralizar con éxito.

LOS GELDERIANOS

Hasta ahora, Invencible no ha revelado demasiado sobre los Gelderianos. Pero el choque de Allen y Omni-Man con dos desconocidos miembros de esta especie alienígena deja claro que son extraordinariamente poderosos. Tanto que en la temporada 3 uno de ellos, Tech Jacket eliminó a una variante malvada de Mark. Nolan le revela a Allen que los viltrumitas no atacaron directamente a la raza gelderiana, ya que, en su momento, los superaban en número.

Por lo que contrataron a los Kresh y ni siquiera fue bastante para acabar con ellos. De hecho, sobrevivieron como uno de los guerreros gelderianos explica, gracias al "inmenso sacrificio y pérdida" que realizaron para protegerse y preservar su civilización.

EL ROGNARR

El segundo capítulo de la temporada 4 de Invencible ha presentado también a el Rognarr, una bestia alienígena que aparecía en los libros de Omni-Man como mostró la entrega anterior, decapitando a un viltrumita. Allen y Omni-Man intentaban trasladar a las violentas criaturas Rognarr a su nave, manteniéndolas congeladas.

Sin embargo, un error del piloto provocó la destrucción del satélite que enfriaba el mundo, permitiendo que los Rognarr escaparan y atacaran de inmediato. Descongeladas, estas bestias causaron graves daños a Allen y Nolan, aprovechando la alta gravedad del planeta que fortaleció su musculatura y habilidades. Estas bestias se convirtieron en una amenaza capaz de poner en aprietos incluso a los Viltrumitas, por lo que Allen y Omni-Man optaron por escapar en vez de hacer frente a estas poderosas bestias.

EL VIRUS DE LA PLAGA

El virus de la plaga es, sin duda, el método más efectivo de entre todos para acabar definitivamente con un viltrumita. Pese a que ya la temporada 2 hizo una sutil referencia a esta enfermedad mortal, el 4x02 ha dejado constancia de por qué hasta los más fuertes del imperio viltrumita de Thragg la temen. Hastiado de la crueldad de Viltrum, Thaedus traicionó al Imperio con la esperanza de que se volviera menos violento, pero al ver que todo empeoraba creó el Virus de la Plaga. Una vez que se extendió por el planeta, los resultados fueron mortales, ya que aniquiló a miles de millones y dejó vivos menos de 50 viltrumitas de sangre pura.

Los efectos eran casi instantáneos una vez que alguien se infectaba, matando a muchos viltrumitas antes de que pudieran notar síntomas. Algunos como Omni-Man, consiguieron recuperarse tras la infección del virus, pero las bajas fueron tan altas que la estrategia de mezclarse genéticamente entre ellos o con otras especies para fortalecer dejó de ser viable.

Sin embargo, desde entonces, Thaedus ha creado una versión más letal del virus de la plaga. Tanto es así, que, según él mismo, ningún viltrumita sobrevivirá si se libera. Por tanto, este es el arma definitiva que permitiría detener definitivamente al Imperio viltrumita si todo lo demás falla.