Invencible: Nuevas imágenes de la temporada 4 con Thragg y su ejército viltrumita y el regreso de Darkblood - PRIME VIDEO

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

El 18 de marzo llegarán a Prime Video los tres primeros episodios de la cuarta temporada de Invencible, la serie de animación de superhéroes basada en el cómic homónimo de Robert Kirkman. Para ir abriendo boca, la plataforma ha compartido una oleada de nuevas imágenes que anticipa el regreso de Damien Darkblood, más tensión entre Mark y Nolan y la imponente presencia del caudillo viltrumita que tratará de doblegar a la Tierra, Thragg.

"Unas cuantas imágenes nuevas porque es marzo de Invencible y Admincible está muy emocionado", reza el pie de foto de la publicación de Instagram donde la ficción ha difundido diez fotogramas. El material promocional insiste en la relación entre Invencible y Omni-Man, que aparecen suspendidos en pleno cielo, con Mark visiblemente abatido, mientras que en otra estampa padre e hijo mantienen una dinámica más tensa, con Oliver también presente.

El adelanto, que muestra un momento íntimo entre Eve y Mark, también sugiere que su romance se seguirá explorando esta temporada, además de hacer hincapié en el nuevo traje de Oliver. En otra de las imágenes, Thragg ocupa el centro con su retaguardia cubierta por casi una decena de viltruminas encapuchados, vistazo que subraya el peso que tendrá el conflicto viltrumita en la próxima entrega.

Además de las imágenes difundidas en Instagram, Invencible ha desvelado una instantánea adicional en X en la que Mark aparece suspendido en el aire junto a Damien Darkblood, el detective demoníaco de piel roja. En ella, el protagonista luce su uniforme azul mientras acompaña a Darkblood, que viste un atuendo oscuro atravesado por líneas rojas de estética tecnológica.

A few new images because it’s Invincible March and Adminicible is getting too excited!!!! pic.twitter.com/ewSxWGzWs0 — INVINCIBLE (@InvincibleHQ) March 3, 2026

La última vez que se vio en pantalla a Darkblood fue en la escena post-créditos de la tercera temporada, una aparición que recuperó al personaje después de que Cecil lo expulsara de la Tierra y desterrara al Infierno en la primera temporada.

INVENCIBLE FIJA SU CALENDARIO DE ESTRENO

Tras el estreno simultáneo de los tres primeros episodios el 18 de marzo, los cinco capítulos restantes que conforman la temporada verán la luz uno a uno semanalmente cada miércoles. De esta forma, el cuarto episodio se estrenará el 25 de marzo, el quinto el 1 de abril, el sexto el 8 de abril, el séptimo el 15 de abril y el octavo el 22 de abril.

"Mientras el mundo se recupera de la catástrofe global de la temporada pasada, un Mark cambiado lucha con la culpa y por proteger su hogar y a las personas que ama, lo que lo coloca en un curso de colisión con una nueva y poderosa amenaza que podría alterar el destino de la humanidad para siempre", reza la sinopsis oficial de la nueva tanda de episodios de Invencible.

En su versión original, Invencible mantendrá a buena parte de su reparto principal de voces. Steven Yeun volverá a interpretar a Mark / Invencible, Gillian Jacobs retomará su papel como Eve / Atom Eve y J.K. Simmons seguirá dando voz a Nolan / Omni-Man. Junto a ellos, también regresan nombres clave como Sandra Oh (Debbie Grayson) y Walton Goggins (Cecil Stedman).