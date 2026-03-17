¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 4 De Invencible En Prime Video? - PRIME VIDEO

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de Invencible llega a Prime Video este miércoles 18 de marzo con el estreno de sus tres primeros capítulos. En esta nueva tanda de episodios de la serie basada en el cómic homónimo de Robert Kirkman, Mark Grayson se verá cara a cara con el villano más poderoso al que se ha enfrentado hasta ahora: Thragg, el despiadado líder del imperio viltrumita. Así, los fans más impacientes se están haciendo la misma pregunta: ¿a qué hora se estrena la temporada 4 de Invencible en Prime Video?

"Mientras el mundo se recupera de la catástrofe global de la temporada pasada, un Mark cambiado lucha con la culpa y por proteger su hogar y a las personas que ama, lo que lo coloca en un curso de colisión con una nueva y poderosa amenaza que podría alterar el destino de la humanidad para siempre", reza la sinopsis oficial de la nueva tanda de episodios de Invencible.

Tras el estreno simultáneo de los tres primeros episodios, los cinco capítulos restantes que completan la temporada verán la luz uno a uno cada miércoles hasta el 22 de abril, quedando así su calendario de lanzamiento

- Episodio 1, 2 y 3: 18 de marzo.

- Episodio 4: 25 de marzo.

- Episodio 4: 1 de abril,

- Episodio 6: 8 de abril

- Episodio 7: 15 de abril

- Episodio 8: 22 de abril.

¿A QUÉ HORA LLEGA INVENCIBLE TEMPORADA 4 A PRIME VIDEO?

En cuanto al horario de estreno, los tres primeros capítulos de la temporada 4 de Invencible estarán disponibles en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 18 de marzo en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 3:00 horas de la madrugada del jueves, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, la serie podrá verse desde España a las 8:00 horas de la mañana del miércoles 18 de marzo, a las siete de la mañana en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la temporada 4 de la ficción a la una de la madrugada del miércoles 18 de marzo, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, los tres primeros episodios de la serie de superhéroes estarán disponibles para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando Invencible aterrice con su cuarta temporada para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, los nuevos capítulos de la serie de Prime Video estará disponible a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la cuarta tanda de episodios de Invencible a partir de las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.