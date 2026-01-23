Nuevo tráiler de Invencible temporada 4, que revela fecha de estreno y presenta a su implacable villano - PRIME VIDEO

MADRID, 23 Ene. (CulturaOcio) -

Prime Video ha revelado que la cuarta temporada de Invencible llegará a la plataforma de streaming el 18 de marzo. Además, el anuncio se ha hecho con el lanzamiento de un nuevo tráiler de la serie que presenta al antagonista clave de la próxima tanda de capítulos, Thragg, el implacable líder del Imperio Viltrumita.

El avance también subraya el desgaste físico y emocional que arrastra Mark Grayson en esta nueva etapa. "Mark, descansa hoy", le propone Debbie a su hijo en los primeros compases del adelanto. "No puedo descansar una noche", le replica el héroe. El vídeo apunta a una temporada atravesada por la culpa y el trauma, con un Mark afectado por no haber eliminado a Angstrom Levy cuando tuvo la oportunidad, evitando así más muertes inocentes. "De haber matado a Angstrom la primera vez, mucha gente seguiría viva", se lamenta.

En paralelo, Atom Eve aparece al límite tras lo ocurrido en la temporada anterior, marcada por el brutal enfrentamiento final que la dejó al borde de la muerte. En el nuevo material de la cuarta entrega, la heroína se muestra visiblemente preocupada cuando ve que está perdiendo sus poderes. "Lo resolveremos, ¿vale?", le promete Mark.

El metraje muestra que Omni-Man rompe con los suyos al traicionar a otros viltrumitas y sellar una alianza con Allen el Alien. Ambos viajan a la Tierra para reclutar a Mark para la Coalición de Planetas, una fuerza que busca detener al Imperio Viltrumita de una vez por todas, ahora con Thragg al frente, un peligroso caudillo descrito como uno de los guerreros más poderosos de la galaxia que tratará de doblegar a la Tierra.

Como Gran Regente, Thragg gobierna el imperio al completo. A diferencia de otros viltrumitas que se imponen a base de fuerza bruta, su amenaza se amplifica por su capacidad para actuar con frialdad y astucia. "No dejéis a nadie con vida", ordena al final del nuevo vistazo al proyecto. En la versión original de la ficción, contará con la voz de Lee Pace (El Hobbit).

El tráiler reserva espacio para nuevos frentes. Por un lado, muestra a Mark enfrentándose a Dinosaurus, un científico humano que puede transformarse en un enorme dinosaurio de piel rojiza cuyas acciones están vinculadas al ecoterrorismo. Matthew Rhys (The Americans) le prestará voz en el doblaje en inglés.

Por otro, anticipa la llegada de Universa, una antagonista alienígena envuelta en misterio y destinada a causar serios problemas a la Tierra cuando irrumpa en la historia. Danai Gurira, Okoye en Black Panther y Michonne en The Walking Dead, dará voz a esta guerrera extraterrestre procedente de un mundo lejano y desconocido.

En su versión original, Invencible mantendrá a buena parte de su reparto principal de voces. Steven Yeun volverá a interpretar a Mark / Invencible, Gillian Jacobs retomará su papel como Eve / Atom Eve y J.K. Simmons seguirá dando voz a Nolan / Omni-Man. Junto a ellos, también regresan nombres clave como Sandra Oh (Debbie Grayson) y Walton Goggins (Cecil Stedman).