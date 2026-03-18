Invencible temporada 4: ¿Por qué Atom Eve no puede usar sus poderes? - PRIME VIDEO

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

La temporada 4 de Invencible ya está en Amazon Prime Vídeo con sus tres primeros episodios. Esta entrega está marcada por el enfrentamiento entre Mark Grayson y Thragg, el despiadado líder del imperio viltrumita. Además, la trama le ha dado un mayor peso narrativo a Atom Eve, quien ha visto cómo sus poderes han dejado de funcionar, pero... ¿cuál es la razón?

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Eve viene arrastrando los problemas con sus poderes desde el desenlace de la temporada 3, cuando una escena mostraba la ropa de Mark brillando. Esto ya daba a entender que las habilidades de la novia de Grayson empezaban a fallar o comportarse de manera inestable.

De este modo, en los primeros capítulos de la temporada 4 de Invencible, los poderes de Atom Eve han ido de funcionar de manera inestable a dejarla completamente incapaz de utilizarlos. A pesar de que hasta ahora la razón se ha mantenido en secreto, los compases finales del tercer episodio podrían haber brindado una explicación.

LA RAZÓN DE QUE EVE NO PUEDA USAR SUS PODERES

La principal razón de que Eve no pueda usar sus poderes parece ser, casi con total certeza, su embarazo. Mark se levanta de la cama durante la escena final del episodio 3 al notar que su novia no estaba, dirigiéndose al baño viendo luz.

Eve cierra la puerta antes de poder dar explicaciones y descubre que su prueba de embarazo ha resultado positiva. Esto sugiere que podría ser el principal motivo tras el extraño y fatídico comportamiento de sus poderes.

Teniendo presente que Atom Eve desbloqueó el acceso a nuevas habilidades regenerativas al final de la temporada 3 de Invencible, es evidente que aún necesita comprender del todo cómo funcionan sus poderes, y el hecho de que está embarazada influye de manera orgánica en ellos.

Sin embargo, al estar todavía en las primeras etapas de su embarazo, es probable que pase un tiempo antes de que Eve recupere por completo el control de sus poderes, si es que vuelven a funcionar. Por otra parte, Robot podría ayudarla a restaurarlos incluso durante la gestación, ya que fue él quien logró romper la maldición de Monster Girl, siempre y cuando consiga escapar de la Dimensión Flaxan.

LOS PROBLEMAS DE ATOM EVE CON SUS PODERES REFLEJAN TODA SU TRAYECTORIA EN INVENCIBLE

Ciertamente, resulta desgarrador ver a Atom Eve, uno de los personajes más heroicos de Invencible, ahora sin sus poderes.

Este hecho, sin embargo, refleja a la perfección la trayectoria de la poderosa heroína hasta el momento, ya que sus conflictos personales siempre han impedido que desarrollase todo su potencial. Eve posee, de un modo similar al Hombre Molécula o el Todopoderoso de Marvel, la capacidad de crear prácticamente cualquier cosa.

Sin embargo, cuando era tan solo una niña, a Eve le implantaron un bloqueo mental para evitar que desarrollara la plenitud de sus poderes. Esto se reflejó en la temporada 2 de Invencible, cuando, en un momento dado, sufrió una crisis al intentar aplicar sus habilidades en tareas cotidianas, mientras que la tercera mostró tan solo un atisbo de qué era realmente capaz al no tener límites.

Por tanto, verla limitada de nuevo con la pérdida de sus poderes debido al embarazo, tras alcanzar el cénit de sus poderes en la batalla contra Conquest, resulta tan frustrante. Sin embargo, también es parte del encanto del personaje y, aunque no pueda usarlos por ahora o participar tan activamente en otras luchas con Mark, Eve sigue siendo extremadamente fuerte y, probablemente, al igual que en los comics de Robert Kirkman, donde se vuelve todavía más poderosa, será temporal y terminará recuperándolos.