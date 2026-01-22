Nuevas imágenes de la temporada 4 de Invencible, que ficha a una estrella de Marvel y revela tres nuevos villanos - PRIME VIDEO

En marzo llegará a Prime Video la cuarta temporada de Invencible, y lo hará con la serie ya renovada por una quinta incluso antes del lanzamiento de los próximos episodios. Como adelanto, el proyecto ha compartido las primeras imágenes de los tres antagonistas de la siguiente entrega, Thragg, Dinosaurus y Universa, así como un nuevo vistazo a los personajes principales ya conocidos.

Además de ver a Mark en acción, con el abdomen ensangrentado, y a Omni-Man junto a Allen, una de las instantáneas presenta a Thragg, Gran Regente del ejército viltrumita, volando por el espacio exterior. Tras el fracaso de Omni-Man en su intento de someter la Tierra, este caudillo implacable descrito como uno de los guerreros más poderosos de la galaxia tratará de doblegar al planeta. En la versión original de la ficción, contará con la voz de Lee Pace (El Hobbit).

Otra de las imágenes muestra un cara a cara entre Mark y Dinosaurus, figura de aspecto reptiliano emblemática de los cómics. En su día fue un científico humano llamado David Anders, pero ahora puede transformarse en un enorme dinosaurio de piel rojiza cuyas acciones están vinculadas al ecoterrorismo. Matthew Rhys (The Americans) le prestará voz en el doblaje en inglés.

El trío se completa con Universa, que en el nuevo vistazo recibe un puñetazo de Atom Eve. Danai Gurira, Okoye en Black Panther y Michonne en The Walking Dead, dará voz a esta guerrera alienígena procedente de un mundo lejano y desconocido. Su llegada a la Tierra se produce pocos días antes del regreso de Omni-Man.

Es oficial que la cuarta temporada de Invencible llegará en marzo, pero, por el momento, no se ha revelado el día de estreno. Robert Kirkman, creador del proyecto, adelantó que en esta nueva entrega "posiblemente veremos un poco más de Omni-Man que en las temporadas anteriores y será un enorme periodo de cambio para Mark". "En la temporada 4 tomará un rumbo diferente, uno que lo llevará por un camino oscuro. Eso tendrá grandes consecuencias", añadió.

En su versión original, Invencible mantendrá a buena parte de su reparto principal de voces. Steven Yeun volverá a interpretar a Mark / Invencible, Gillian Jacobs retomará su papel como Eve / Atom Eve y J.K. Simmons seguirá dando voz a Nolan / Omni-Man. Junto a ellos, también regresan nombres clave como Sandra Oh (Debbie Grayson) y Walton Goggins (Cecil Stedman).