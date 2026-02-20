La temporada 4 de Invencible fija su calendario con un nuevo póster: todas las fechas de estreno en Prime Video - PRIME VIDEO

MADRID, 20 Feb. (CulturaOcio) -

El 18 de marzo llegará a Prime Video la cuarta temporada de Invencible, la serie de animación de superhéroes basada en el cómic homónimo de Robert Kirkman. Ahora, la plataforma de streaming ha difundido un nuevo póster que confirma el calendario de lanzamiento de todos los episodios... y el estreno será por todo lo alto.

Prime Video ha revelado que los tres primeros capítulos de la próxima entrega de Invencible llegarán de forma simultánea el miércoles 18 de marzo. Tras este estreno triple, los cinco capítulos restantes que conforman la temporada verán la luz uno a uno semanalmente cada miércoles. De esta forma, el cuarto episodio se estrenará el 25 de marzo, el quinto el 1 de abril, el sexto el 8 de abril, el séptimo el 15 de abril y el octavo el 22 de abril.

El anuncio se produce después del lanzamiento de un tráiler de la cuarta temporada de Invencible. En ese avance, Omni-Man rompe con los suyos al traicionar a otros viltrumitas y sellar una alianza con Allen el Alien. Ambos viajan a la Tierra para reclutar a Mark para la Coalición de Planetas, la fuerza que busca detener al Imperio Viltrumita de una vez por todas, ahora con Thragg al frente, un peligroso caudillo que tratará de doblegar a la Tierra y descrito como uno de los guerreros más poderosos de la galaxia.

"Mientras el mundo se recupera de la catástrofe global de la temporada pasada, un Mark cambiado lucha con la culpa y por proteger su hogar y a las personas que ama, lo que lo coloca en un curso de colisión con una nueva y poderosa amenaza que podría alterar el destino de la humanidad para siempre", reza la sinopsis oficial de la nueva tanda de episodios de Invencible. En su versión original, Invencible mantendrá a buena parte de su reparto principal de voces. Steven Yeun volverá a interpretar a Mark / Invencible, Gillian Jacobs retomará su papel como Eve / Atom Eve y J.K. Simmons seguirá dando voz a Nolan / Omni-Man. Junto a ellos, también regresan nombres clave como Sandra Oh (Debbie Grayson) y Walton Goggins (Cecil Stedman).