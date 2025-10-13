Robert Kirkman promete que temporada 4 de Invencible será oscura y "con más de Omni-Man"

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Invencible regresará a Prime Video en 2026 con una cuarta temporada. Robert Kirkman, su creador, asegura que los nuevos episodios serán más "intensos", con una mayor presencia de Omni-Man y Mark Grayson recorriendo un oscuro camino.

"Posiblemente veremos un poco más de Omni-Man que en las temporadas anteriores y será un enorme periodo de cambio para Mark. Como vimos al final de la temporada 3, decidió que intentar no matar a los villanos fue un error después de lo que pasó con Angstrom Levy y Conquest", afirmó Kirkman a Collider durante la pasada New York Comic Con.

"En la temporada 4 tomará un rumbo diferente, uno que lo llevará por un camino oscuro. Eso tendrá grandes consecuencias. Estamos entusiasmados con que el público pueda verlo", añadió. Llegados a este punto, cabe recordar que, a medida que avanzaban las temporadas, Mark se ha enfrentado a desafíos cada vez mayores, lo que lo ha obligado a cuestionarse quién es realmente y cuál es su brújula moral.

Según Kirkman, esta nueva entrega de Invencible supondrá la culminación del retorcido viaje que Mark lleva emprendido hasta ahora, junto con todas las bestiales batallas que tanto él como el resto de los héroes de la Tierra han estado soportando durante los últimos cuatro años. "Invincible es una serie que va aumentando el nivel, así que, si viste el final de la temporada 3, está claro que en la cuarta teníamos que superarnos de alguna manera, y estoy muy seguro de que lo conseguiremos", expresó Kirkman.

"Creo que, en muchos sentidos, los eventos de la temporada 4 son algo que hemos estado preparando desde el primer minuto de la temporada 1. Va a ser una entrega realmente emocionante", concluyó. La primera temporada finalizó con el joven Grayson estableciéndose como héroe, enfrentado con su padre, Omni-Man, y renegando de su herencia viltrumita, mientras que en la segunda casi pierde el control al neutralizar a Angstrom Levy, un villano con la capacidad de abrir portales dimensionales, tras secuestrar a su madre y a su hermano pequeño.

Pero Mark quedó en shock al ver en qué podía convertirse al desatar toda su furia. Sin embargo, necesitó alcanzar y superar todos sus límites, e incluso ayuda, para acabar con el brutal e implacable antagonista de la temporada 3: Conquista.

El desenlace mostró que el villano viltrumita no estaba realmente muerto, sino que, contrariando los deseos de Mark, Cecil Stedman y la GDA lo mantienen encerrado en secreto. Además, los Sequids, los parásitos alienígenas, aparecían armando un ejército de humanos en las alcantarillas para intentar conquistar el planeta, y Angstrom Levy formaba una nueva alianza con los Técnicos. Por otra parte, su escena post-créditos mostraba a Damien Darkblood aún atrapado en el infierno e invocando a su maestro, y Kirkman ya adelantó el pasado marzo que a Mark le esperan desafíos aún mayores en esta temporada 4 de Invencible.