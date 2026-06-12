Sydney Sweeney defiende las escenas de sexo de Cassie en Euphoria y denuncia que "aún queda mucho por contar" - HBO MAX

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de Euphoria ha desatado más polémica que nunca entre los seguidores de la serie, sobre todo a raíz del rumbo que ha tomado el personaje de Cassie Howard, que en la última tanda de capítulos se abre una cuenta de OnlyFans y protagoniza varios desnudos y escenas de carácter explícito. Críticas que han ido más allá del personaje para extenderse también a la propia Sydney Sweeney que, asegura, el trato que ha recibido por parte de la audiencia no dista tanto del que sufre Cassie en la ficción.

"Siempre me ha parecido muy interesante cómo la gente analiza minuciosamente cómo trataban a Cassie en la serie y luego me hacen lo mismo a mí en la vida real. No se dan cuenta de que [los compañeros de Cassie] la sexualizan en la serie, pero ellos hacen lo mismo en la vida real", afirma Sweeney en una entrevista concedida a Variety.

"Sinceramente, a veces es difícil, pero espero que quizá dentro de unos años, cuando la gente se haya alejado de la locura y los titulares sensacionalistas de las redes sociales, alguien se siente a verlo todo con perspectiva y piense: 'Vaya, quizá todos lo habíamos entendido mal'", expresa la actriz.

"Luché con todas mis fuerzas para no interpretar papeles como el de Cassie, porque, como todo el mundo sabe, en Internet todo el mundo dice: 'Oh, ella es Cassie, está encasillada, eso es lo único que hace'", asegura Sweeney, añadiendo que, "si alguien se fijara realmente" en los proyectos que ha ido estrenando entre una temporada y otra de Euphoria, se darián cuenta de que ha trabajado "géneros y personajes radicalmente diferentes que no tienen nada que ver con Cassie".

SYDNEY SWEENEY, INSATISFECHA CON EL FINAL DE CASSIE

"No creo que llegue a estar satisfecha con el final de Cassie, simplemente porque sé que aún queda mucho por contar de su historia", admite Sweeney. "Pero me pasa lo mismo con muchos de mis proyectos. Todo es una mierda fue una serie de una sola temporada que hice cuando tenía 18 años, y a veces me despierto y pienso: 'Me pregunto si podríamos volver todos'. No creo que ese sentimiento vaya a desaparecer nunca. Siempre me preguntaré qué estará haciendo Cassie en el universo de Euphoria", matiza la intérprete.

Uno de los episodios de la tercera temporada de Euphoria que más polémica desató fue el quinto, en el que Cassie se transforma en una mujer gigante del tamaño de Godzilla para satisfacer un fetiche de sus seguidores en OnlyFans. "La mujer de 15 metros es una metáfora perfecta de dónde se encuentra Cassie en su vida, de lo que siente y de lo que está pasando", expone Sweeney.

"Está dispuesta a destruir todo lo que la rodea para hacerse famosa, aunque eso la destroce por completo. Ella realmente quiere amor y quiere que la gente la admire. ¿Lo consigue de una forma equivocada? Sí. Pero fue una manera divertida y creativa de mostrar en qué momento de su vida se encontraba Cassie", asegura.

Según la intérprete, su personaje tiene "muchas capas" y su comportamiento es la consecuencia de una serie de situaciones desagradables. "Durante toda la secundaria, los chicos la tratan fatal. Para ellos no es más que un trozo de carne y un mero objeto. Se da cuenta de que lo único que quieren de ella es su cuerpo, lo que hace que acabe por no respetarse a sí misma y no busque lo que realmente le conviene en los chicos, ya que ellos tampoco buscan lo que realmente le conviene a ella", explica Sweeney.