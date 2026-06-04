Euphoria desata una última polémica más alla del sexo y los desnudos de Sydney Sweeney - HBO MAX

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

Aunque ya desde su primera temporada Euphoria fue objeto de controversia, la polémica ha sido una constante en su tercera y última entrega. Desde las provocadoras y explícitas escenas de Sydney Sweeney hasta el destino de algunos personajes, los fans de la serie han encontrado más de un motivo para estar descontentos, sobre todo en el capítulo final, donde también han hecho notar un detalle más allá de la trama.

Los emplazamientos de producto son una práctica habitual en las producciones, pero, en el caso del último episodio de Euphoria, hay quien cree que se ha llegado demasiado lejos. Así, la presencia de Coca-Cola en el desenlace de la ficción ha resultado excesiva para muchos, con alguno llegando a señalar en Reddit que era como ver "un anuncio de una hora".

"No puedo creer que Coca Cola tuvo más tiempo pantalla que Jules en el final de Euphoria", lamentó un usuario en X, antes Twitter, aunando así la queja sobre la exagerada publicidad y el mínimo papel que tuvieron personajes como el de Hunter Schafer (a quien además a algunos les habría gustado ver llorar más el destino de Rue).

No puedo creer que Coca Cola tuvo más tiempo pantalla que Jules en el final de #Euphoria. pic.twitter.com/YaeVJGVDDk — CINE+ (@TheCinePlus) June 1, 2026

"¿Cuánto se ha gastado Coca-Cola en el emplazamiento de producto en Euphoria? ¡Dios mío! Está por todas partes, de verdad", rezaba una publicación, mientras que otra acusaba al episodio de ser "publicidad para Coca-Cola y ya".

How much did Coca Cola spend on euphoria product placement my god 😭 it’s legit everywhere — Abbey 💋 (@Abbeybabyxoxo) June 2, 2026

El último episodio de Euphoria es publicidad para Coca Cola y ya. — Lissett✨ (@Lissvilla29) June 2, 2026

COCA-COLA APARECE EN ALGUNAS ESCENAS CLAVE

La marca no se limita a aparecer en una sola escena, sino que lo hace en varias y bastante significativas. Así, Alamo sirve dos vasos de refresco, uno para él y otro para Rue después de que esta haya escapado de la casa de Laurie, momento en el que también le da las fatales pastillas para el dolor.

Alright, what is with all the Coca-Cola product placement in the Euphoria Season 3 finale?!?!? 😂 pic.twitter.com/b6dnk9q4yB — Chaz Clipz (@Chaz_Clipz) June 1, 2026

Por otro lado, hay un primer plano de una botella de Coca-Cola cuando Mitch, socio de Laurie, transporta droga en una ambulancia. En este caso, el detalle tiene cierta justificación narrativa, ya que sirve para que el espectador sea consciente del cambio de vehículos cuando de repente desaparece, si bien cualquier otro objeto habría cumplido la misma función.