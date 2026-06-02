Fans estallan contra Euphoria y comparan el final con Juego de tronos y Stranger Things: "Cutre, perezosa y ofensiva" - HBO MAX
MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -
El octavo episodio de la tercera temporada de Euphoria ha supuesto el final de la serie protagonizada por Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi o Sydney Sweeney. Y si ya la más reciente tanda de capítulos estaba siendo ampliamente criticada, el desenlace de la ficción creada por Sam Levinson ha hecho estallar a multitud de fans, que lo han comparado con otros finales decepcionantes de famosas ficciones como Stranger Things, The Boys o Juego de Tronos y han pedido justicia para un personaje en particular.
((Atención: Esta noticia contiene spoilers))
Sin duda alguna, el aspecto más controvertido del final de Euphoria ha sido la trágica muerte de su personaje principal, Rue Bennett (Zendaya). La chica fallecía en la primera media hora de capítulo por una sobredosis involuntaria, al tomar unas pastillas de fentanilo que ella creía que eran analgésicos y sumiéndose en visiones de Fez y su madre, pero sin tener la oportunidad real de despedirse de ellos.
Mientras que el creador de la serie, Sam Levinson, ha defendido este desenlace como "honesto", exponiendo que "la gente como Rue no sobrevive" y hay quien lo ha aceptado, muchos fans han cargado duramente contra el showrunner y su decisión.
"Euphoria se suma ahora a The Boys, Stranger Things y Juego de Tronos como una de las peores temporadas finales de la historia de una serie", exponía un usuario en X, antes Twitter, citando algunos de los casos recientes más sonados en los que una ficción no ha sabido estar a la altura de las expectativas. "A partir de hoy, no quiero volver a ver a Sam Levinson ni cerca de una historia sobre la adicción; de hecho, que no vuelva a escribir ni a dirigir nunca más", escribía otro.
Son varios los comentarios que resaltan lo devastador de acabar una historia de adicción (sobre todo teniendo en cuenta que Rue había conseguido estar limpia) con una muerte así. "Conozco a tres personas, TRES, que han muerto por una sobredosis de fentanilo. Creo que la trama de la tercera temporada de Euphoria fue cutre, gratuita, descuidada, perezosa y ofensiva, y creo que Sam Levinson debería ir a la cárcel de directores por sus crímenes contra sus personajes. ¡Vaya! ¡Samuel, por favor, entra en el infierno!", rezaba una publicación.
UNA MUERTE APENAS LLORADA EN LA SERIE
La muerte de Rue también ha sido criticada en redes por el escaso peso que parece tener en el resto de personajes. Así, aunque a Ali le conmueve profundamente y le lleva a vengarse, otros de los seres queridos de la joven apenas le dedican unas palabras.
"Que mataran a Rue ya fue bastante malo, pero ¿por qué apenas vimos la reacción de los personajes de toda la vida ante eso??? ¿Por qué se centró todo básicamente en Ali? ¿Jules tuvo una escena sin decir ni una palabra? ¿Leslie apareció en el episodio, pero en una secuencia de un sueño? Joder, da igual", se quejó un usuario, mientras otros reclamaban al menos un funeral para el personaje o lo tildaban como un final "vacío".
Por otro lado, también hay quien ha indicado que la propia Zendaya no está de acuerdo con el destino de su personaje. "Así que Zendaya no promociona la tercera temporada en absoluto, ya no es productora, llega tan tarde al estreno y solo posa para fotos en solitario, ¿y quieres que me crea que estaba contenta con el final de Rue?", señala una publicación.
NO TODOS HAN QUEDADO DECEPCIONADOS
Cabe decir que no todo son malas críticas en el mar de reacciones al devastador desenlace de Euphoria. Y es que también hay quien ha resaltado el carácter emotivo del episodio final o quien ha hecho un balance de la ficción, destacando tanto aciertos como tropiezos.
"Ha finalizado Euphoria luego de 3 temporadas y 7 años. Un final que, como cierre de temporada se expresaba con el corazón en la mano dando ciclo cumplido a algunos personajes, pero que, como punto final, queda un poco en deuda con cierto aspectos y personajes", expresaba un usuario. "El cierre de Rue es devastador, pero es el más coherente con la serie. No fue mal guion, fue la crónica de una muerte anunciada que duele aceptar", exponía otro.