Fans estallan contra Euphoria y comparan el final con Juego de tronos y Stranger Things: "Cutre, perezosa y ofensiva" - HBO MAX

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

El octavo episodio de la tercera temporada de Euphoria ha supuesto el final de la serie protagonizada por Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi o Sydney Sweeney. Y si ya la más reciente tanda de capítulos estaba siendo ampliamente criticada, el desenlace de la ficción creada por Sam Levinson ha hecho estallar a multitud de fans, que lo han comparado con otros finales decepcionantes de famosas ficciones como Stranger Things, The Boys o Juego de Tronos y han pedido justicia para un personaje en particular.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Sin duda alguna, el aspecto más controvertido del final de Euphoria ha sido la trágica muerte de su personaje principal, Rue Bennett (Zendaya). La chica fallecía en la primera media hora de capítulo por una sobredosis involuntaria, al tomar unas pastillas de fentanilo que ella creía que eran analgésicos y sumiéndose en visiones de Fez y su madre, pero sin tener la oportunidad real de despedirse de ellos.

Mientras que el creador de la serie, Sam Levinson, ha defendido este desenlace como "honesto", exponiendo que "la gente como Rue no sobrevive" y hay quien lo ha aceptado, muchos fans han cargado duramente contra el showrunner y su decisión.

"Euphoria se suma ahora a The Boys, Stranger Things y Juego de Tronos como una de las peores temporadas finales de la historia de una serie", exponía un usuario en X, antes Twitter, citando algunos de los casos recientes más sonados en los que una ficción no ha sabido estar a la altura de las expectativas. "A partir de hoy, no quiero volver a ver a Sam Levinson ni cerca de una historia sobre la adicción; de hecho, que no vuelva a escribir ni a dirigir nunca más", escribía otro.

3 of these happening in the same year… what was in the air — jolt (@meltborne) June 1, 2026

after today i never wanna see sam levinson touch a story about addiction ever again matter of fact never let him write or direct ever again #euphoria — 💋 (@manonfilms) June 1, 2026

Son varios los comentarios que resaltan lo devastador de acabar una historia de adicción (sobre todo teniendo en cuenta que Rue había conseguido estar limpia) con una muerte así. "Conozco a tres personas, TRES, que han muerto por una sobredosis de fentanilo. Creo que la trama de la tercera temporada de Euphoria fue cutre, gratuita, descuidada, perezosa y ofensiva, y creo que Sam Levinson debería ir a la cárcel de directores por sus crímenes contra sus personajes. ¡Vaya! ¡Samuel, por favor, entra en el infierno!", rezaba una publicación.

I know three people THREE who’ve died of fentanyl overdose. I think the Euphoria season 3 plot was cheap, gratuitous, sloppy, lazy and offensive and I think Sam Levinson needs to be in director’s jail for his crimes against his characters. Wow! Samuel please enter the pits! https://t.co/zZuw3glApB — ValleyWitch ☽ (@NINETIESWITCH) June 1, 2026

🚨 do you understand what just happened to Euphoria..



a character people loved for 7 years. Zendaya turned her into a national hero. a show that was supposed to give addicts hope.



then the finale aired..



- she spent the whole season trying to stay clean

- worked as a DEA… https://t.co/WHWrtJSab8 pic.twitter.com/I9mrgi4PqX — BP (@everyonebpup) June 1, 2026

UNA MUERTE APENAS LLORADA EN LA SERIE

La muerte de Rue también ha sido criticada en redes por el escaso peso que parece tener en el resto de personajes. Así, aunque a Ali le conmueve profundamente y le lleva a vengarse, otros de los seres queridos de la joven apenas le dedican unas palabras.

"Que mataran a Rue ya fue bastante malo, pero ¿por qué apenas vimos la reacción de los personajes de toda la vida ante eso??? ¿Por qué se centró todo básicamente en Ali? ¿Jules tuvo una escena sin decir ni una palabra? ¿Leslie apareció en el episodio, pero en una secuencia de un sueño? Joder, da igual", se quejó un usuario, mientras otros reclamaban al menos un funeral para el personaje o lo tildaban como un final "vacío".

killing off rue was bad enough but why did we barely get any of the long time characters reaction to it??? why was it basically all ali? jules had one scene with zero dialogue? leslie was in the episode but in a death dream sequence? man whatever #euphoria — britney (@abigailblossoms) June 1, 2026

sam levinson is actually useless because how did we miss out on a funeral scene where all the characters could’ve been together but somehow had time for 10 scenes about kitty’s botched bbl #euphoria — ruben (@rubentothewild) June 1, 2026

no nate funeral, no cal jacobs reaction



then rue dies, no reaction from the girl gang, jules doesn’t even speak about it. the most hollow ending ever — Jimbo (@JimbosJunkbox) June 1, 2026

Por otro lado, también hay quien ha indicado que la propia Zendaya no está de acuerdo con el destino de su personaje. "Así que Zendaya no promociona la tercera temporada en absoluto, ya no es productora, llega tan tarde al estreno y solo posa para fotos en solitario, ¿y quieres que me crea que estaba contenta con el final de Rue?", señala una publicación.

so zendaya doesn’t promote season 3 at all, she’s no longer a producer, shows up to the premiere so late and only does solo photos, and you want me to think she was happy with rue’s ending? #Euphoria pic.twitter.com/dAzJkQNjyJ — a (@mr_tashiduncan) June 1, 2026

NO TODOS HAN QUEDADO DECEPCIONADOS

Cabe decir que no todo son malas críticas en el mar de reacciones al devastador desenlace de Euphoria. Y es que también hay quien ha resaltado el carácter emotivo del episodio final o quien ha hecho un balance de la ficción, destacando tanto aciertos como tropiezos.

La tercera temporada de Euphoria destruye por completo la fantasía de glitter, neón, excesos y drogas que envolvía a sus personajes, para dejarnos frente a sus consecuencias más crudas: suciedad, violencia y muerte.



Aun con tropiezos en el guion y con algunos personajes que no… pic.twitter.com/7aDgqya1Qu — Peter.🌹 (@PeterDraft) June 1, 2026

"Ha finalizado Euphoria luego de 3 temporadas y 7 años. Un final que, como cierre de temporada se expresaba con el corazón en la mano dando ciclo cumplido a algunos personajes, pero que, como punto final, queda un poco en deuda con cierto aspectos y personajes", expresaba un usuario. "El cierre de Rue es devastador, pero es el más coherente con la serie. No fue mal guion, fue la crónica de una muerte anunciada que duele aceptar", exponía otro.

Ha finalizado #Euphoria luego de 3 temporadas y 7 años. Un final que, como cierre de temporada se expresaba con el corazón en la mano dando ciclo cumplido a algunos personajes, pero que, como punto final, queda un poco en deuda con cierto aspectos y personajes. pic.twitter.com/9Lk9TDGC7L — FilmArte (@FilmArte00) June 1, 2026