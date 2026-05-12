La explícita escena de Sydney Sweeney en Euphoria 3x05 a lo Godzilla vuelve a indignar: "Es macrofilia" - HBO MAX

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de Euphoria está explorando su versión más creativa con Cassie Howard. A las ya no poco polémicas escenas de sexo del personaje de Sydney Sweeney en el segundo episodio se suma una secuencia aún más surrealista del 3x05. Calificada ya por muchos como una auténtica locura, en ella Cassie se transforma en una mujer del tamaño de Godzilla.

((Atención: artículo contiene spoilers))

Titulado Este cerdito, el más reciente capítulo de Euphoria está marcado por inesperados giros y revelaciones, pero también por un momento realmente sorprendente. Los primeros compases del capítulo revelan a Cassie disfrazada de policía para su página de OnlyFans, además de probar otras poses y cumplir fantasías para sus suscriptores.

Esto incluye una secuencia con el personaje de Sweeney chupándose los dedos de los pies. Sin embargo, es otra la que ha captado la atención de los fans, que la han calificado de "locura" en las redes. Se trata de una escena donde Cassie, al igual que sucede con Allison Hayes en El ataque de la mujer de los 50 pies, comienza a transformarse en una gigante del tamaño de Godzilla.

En ella, el personaje de Sweeney aparece en las calles de la ciudad mientras los ciudadanos huyen despavoridos al ver su descomunal tamaño y lo destruye todo a cada paso que da. Evidentemente, se trata de la depravada fantasía fetichista de uno de sus suscriptores.

"Cuando la trama es mediocre, pero los efectos especiales son una locura", afirma un fan.

When the plot is mid but the special effects go crazy 💀 — Shagufta khan (@Digital_khan01) May 11, 2026

"¡La transformación parece increíble! Siempre es fascinante ver cómo los actores dan vida en la pantalla a personajes tan imaginativos", asegura otro.

The transformation sounds incredible! It's always fascinating to see how actors bring such imaginative characters to life on screen. — Britney (@itsbritneyquinn) May 11, 2026

"El ataque de una mujer. Titán femenino", señala un internauta, aludiendo a la película de 1958 El ataque de la mujer de 50 pies.

Attack on woman 💞 female Titan — sɪᴍᴘʟʏ sᴀɪ (@Simply_Sai_77) May 11, 2026

"Yo intentando conseguir el ángulo correcto para mi foto de perfil", suelta en tono jocoso un usuario con una imagen de Sweeney transformándose en gigante.

Me trying to get the right angle for my profile picture. pic.twitter.com/T78HveWg7q — Tension boy 🌎 (@boy_dosty) May 11, 2026

"Estas imágenes de IA de Sydney gigante son divertidísimas y tremendamente sensuales. ¡Nunca se había visto tan bien a Cannonszilla arrasando la ciudad!", apostilla un tuitero.

These AI giantess Sydney images are hilarious and insanely hot! Cannonszilla destroying the city never looked better. 🔥♥️ — Advocate Social Worker (@Advocate30SW) May 11, 2026

"Esa escena fue alucinante. Sydney Sweeney lo bordó, como siempre. ¡Me ha dejado totalmente impresionado!", aseguró un fan de Euphoria.

that scene was wild, sydney sweeney crushed it as always.

totally blown away! — James Cole (@james84_) May 11, 2026

"Ha subido de nivel", expresa otra.

She takes it to the next level 🔥 — ROSH (@RoshUnfiltered) May 11, 2026

"Sí, colega, a lo grande", respalda un fan.

Yeah bruh giant level — sɪᴍᴘʟʏ sᴀɪ (@Simply_Sai_77) May 11, 2026

"Este episodio ha sido una locura, lo han mostrado todo", suelta un fan emocionado.

This episode was so wild 😭😭they showed everything — Actress Marvel (@ActressMarvels) May 11, 2026

"Hoy, Sydney Sweeney vuelve a ser tendencia", destaca un internauta.

Today again Sydney Sweeney trending — Kalai (@RightMan_1) May 11, 2026

"Godzilla recreado", afirma otro, señalando la evidente comparación con el titánico monstruo nipón.

Godzilla recreated — gow.kul (@gowkul1s) May 11, 2026

"Oh, Dios mío", sentencia otro fan de Euphoria.

Ohh my god — Hemanth Kumar (@HemanthKum57965) May 11, 2026

QUE ES LA MACROFILIA, EL FETICHE DEL PERSONAJE DE SWEENEY EN EL EPISODIO

Este fetiche que Cassie materializa para sus suscriptores en el 5x03 de Euphoria se denomina macrofilia y consiste, tal como explicó la socióloga y sexóloga Sarah Melancon, de Womens Health, a Cosmopolitan, en fantasías sexuales con personas gigantes, ya sean masculinas o femeninas. Vale la pena señalar que, a pesar de la controversia por las escenas del personaje de Sweeney en la temporada 3 de Euphoria, Sam Levinson, el creador de la serie, elogió el talento de la actriz.

"Lo interesante es que, si la presionas un poco, se vuelve brillante. Basta con hacer unas cuantas tomas más para que alcance unos niveles muy sinceros desde el punto de vista emocional, pero también profundamente divertidos", afirmó Levinson a The Hollywood Reporter. "Es capaz de mantener el equilibrio en la escena a pesar de toda esa locura y ese caos que la rodea", añadió.