Stranger Things: 7 candidatos a morir en el final de la temporada 4

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

El aterrador tráiler del final de la cuarta temporada de Stranger Things, que llega a Netflix el siguiente 1 de julio, está causando sensación entre los seguidores de la ficción sobrenatural. Sin embargo, el adelanto, que vaticina que "Hawkins caerá" en los dos episodios restantes, revela que algunos de los más queridos protagonistas podrían no salir airosos de la gran batalla que se va a desatar contra el mal que proviene del Upside Down.

De hecho, los showrunners de la serie, Matt y Ross Duffer, ya advirtieron en una entrevista con Variety que en la nueva tanda de episodios algunos de los personajes favoritos de los fans podrían morir. "Es una temporada más oscura y los niños ya no son niños, así que todos están en peligro", señalaron.

Esta es una lista de personajes que, tieniendo en cuenta la situación en la que les dejó el séptimo episodio de la cuarta temporada y lo avanzado en el último tráiler de Stranger Things, tienen más papeletas para morir en el final de temporada de la serie de Netflix.

MAX

La adolescente pelirroja ya se enfrentó a Vecna en el volumen 1 y, gracias al poder de la música, focalizado en el Running Up That Hill de Kate Bush, consiguió escapar de sus garras. Sin embargo, el avance de Netflix muestra a Max de nuevo maniatada por la bestia. En otra de las escenas la joven tiene su casete y auriculares preparados, pero... ¿será suficiente para volver a burlar a Vecna?

ROBIN

El avance muestra cómo Steve, Nancy y Robin se vuelven a adentrar en la Mansión Creel. Allí, unas enredaderas sobrenaturales ahogan al personaje interpretado por Maya Hawke mientras sus dos compañeros intentan desesperadamente liberarla.

EDDIE

En el nuevo adelanto Eddie aparece tocando la guitarra eléctrica en el Upside Down. Si bien esta podría ser la solución para salvar a alguno de sus amigos de la maldición de Vecna, también podría atraer a una bandada de demomurciélagos. Además, los hermanos Duffer parecen habituados a matar a personajes nuevos, como Barb, Bob o Alexei, así que el líder de Fuego Infernal tiene muchas papeletas para no sobrevivir.

HOPPER

Tras descubrir que la prisión de Kamchatka está repleta de criaturas del Upside Down, el tráiler de Netflix muestra varias escenas en las que Hopper huye de lo que parecen demogorgons e incluso tiene la cabeza aplastada en el suelo mientras se enfrenta a uno. No pintan tampoco nada bien las cosas para la rama rusa de la trama de la serie de Netflix.

¿STEVE O DUSTIN?

El adelanto muestra a Dustin gritando atemorizado en el Upside Down. Como siempre se empareja con Steve para investigar, esto podría significar que una gran amenaza está a punto de ir a por uno de los dos.

¿LUCAS O JASON?

Lucas y Jason se enzarzan en una pelea a puñetazo limpio en el nuevo tráiler. Sin embargo, en uno de los clips más adelante Lucas chilla ante un peligro desconocido. ¿Está Vecna a punto de poseerlo a él o su objetivo es Jason?

ONCE

El tráiler revela que Once ya ha recuperado sus poderes y, tras la noticia de que sus amigos están en peligro, buscará reunirse con ellos. No obstante, el Dr. Brenner le deja claro que "aún no está preparada". Además, el final del adelanto muestra a la adolescente gritando y llorando mientras usa sus habilidades en el interior de la Mansión Creel, donde se refugia Vecna.