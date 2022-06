Stranger Things 4: El gran agujero de guion en la temporada 4

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Tan solo una semana después de su estreno, los siete nuevos episodios de la cuarta temporada de Stranger Things están arrasando en Netflix y dando mucho de que hablar. Pese a los muchos aciertos de la temporada, la ficción sobrenatural no es perfecta y los propios hermanos Duffer han admitido que hay un agujero de guion en la nueva entrega.

Y es que, en el segundo episodio de la cuarta temporada, cuando Angela, la nueva archienemiga de Once, se encuentra con ella, Will y Mike en pista de patinaje y organiza un plan para dejarla en ridículo delante de todos. Una cámara que graba la cruel broma revela la fecha de filmación: "MAR 22.86".

Quizá para la mayoría de espectadores de Stranger Things el día 22 de marzo no tenga ningún significado especial, pero los fans más acérrimos no han dudado en tirar de hemeroteca y han descubierto un dato que no han dejado pasar por alto. Y es que, tal y como reveló la temporada 2 cuando Joyce interroga a su hijo después de su estancia en el Upside Down, esa es la fecha del cumpleaños de Will.

Sin embargo, durante la cuarta entrega ningún personaje, ni siquiera el propio cumpleañero, menciona el tema, lo cual ha hecho pensar a los fans que se trata de un fallo de guion. Otros en cambio han apuntado que, precisamente la razón por la que Will está tan triste ese día, pese a la visita de su mejor amigo, es porque nadie recordó su cumpleaños.

the saddest shit about this stranger things season is that absolutely NO ONE remembered will's birthday.

NO ONE pic.twitter.com/UwaEeay4pq — jay (@hunstiers) May 30, 2022

Ante este viral debate, los hermanos Duffer, showrunners de la ficción, han entonado el 'mea culpa' en una entrevista con Variety alegando que, como los protagonistas de Stranger Things, ellos también olvidaron el cumpleaños de Will.

"La respuesta sincera es que, claramente como los personajes de la serie, nosotros también nos olvidamos del cumpleaños de Will. Asi que el debate ahora es si cambiamos la fecha de su cumpleaños o dejamos que sea tan triste", expresa Matt Duffer.

"Nos vas a meter en problemas con los fans por habernos olvidado de su cumpleaños. ¡Han pasado seis años desde que escribí esa fecha!", se lamenta Ross Duffer.

Aunque parece que la segunda parte de la cuarta temporada de Stranger Things no abordarán el olvidado cumpleaños, como muchos fans presagiaban, los dos capítulos finales llegarán a Netflix el próximo 1 de julio.