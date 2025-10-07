Stephen King dicta sentencia sobre It: Bienvenidos a Derry, la serie de HBO

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry desembarcará en HBO Max el próximo 27 de octubre. Stephen King ha dado ya su veredicto sobre esta serie precuela ambientada décadas antes de los eventos de su aterradora novela.

"Bienvenidos a Derry es increíble. El primer episodio es aterrador", afirmó King en Threads. La opinión del novelista suele ser muy valorada tanto por parte de los fans como de la industria hollywoodiense.

El hecho de que King haya dado su visto bueno a It: Bienvenidos a Derry es especialmente relevante, ya que es bastante crítico a la hora de opinar sobre adaptaciones en la gran o pequeña pantalla. Sin embargo, muchos podrían pensar que su valoración no es imparcial dada su implicación desde el principio con la serie de Andy Muschietti, que, ambientada décadas antes de los aterradores eventos en las películas que dirigió en 2017 y 2019, recupera a Bill Skarsgrd como el escalofriante Pennywise.

No obstante, cabe recordar que King es incluso crítico cuando se trata de filmes que adaptan sus novelas. Es el caso de Ojos de Fuego, La fosa común, El cazador de sueños o La torre oscura, que, estrenada en 2017, contó con Idris Elba y Matthew McConaughey encarnando respectivamente a Roland y Walter.

De hecho, King no dudó en criticar negativamente la versión cinematográfica de El resplandor. Cabe destacar que la cinta, dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson, es considerada un clásico del cine de terror. Por tanto, las elogiosas palabras del escritor sobre It: Bienvenidos a Derry son un indicativo de algo que pocas adaptaciones han conseguido: su sincera aprobación.

Pero King no es el único que no duda en opinar sobre las adaptaciones de sus novelas. George R.R. Martin, autor de Canción de hielo y fuego, las novelas en las que se basa la serie de Juego de Tronos, ya mostró su descontento con los cambios introducidos en la temporada 2 de La Casa del Dragón, la cual toma como base su libro Fuego y sangre. Cabe recordar que la conversación entre Rhaenyra y Alicent en Rocadragón, así como la visión de Daemon que conecta con los eventos de Juego de Tronos, no existen en el libro del autor. Ryan Condal defendió su postura como showrunner de la ficción.

El guionista recalcó que Fuego y Sangre, el libro sobre la historia de los Targaryen en el que se basa La Casa del Dragón, es un relato incompleto que a veces da grandes saltos dejando vacíos que llenar, mientras que otras veces relata los mismos hechos desde diferentes perspectivas. Y para llevar todo eso a la pantalla es necesario "un gran esfuerzo de cohesión", explicó a Entertainment Weekly el pasado abril. "Requiere mucho trabajo y creatividad unir todos los puntos de la historia. Hice todo lo posible para incluir a George en el desarrollo", aseguró, señalando que, a pesar de la "fructífera colaboración" inicial, "la relación se fue deteriorando a medida que avanzaban".

Sin embargo, pese a todo, Martin sigue involucrado en los distintos spin-offs del universo Juego de Tronos, como El caballero de los siete reinos, que llegará a HBO Max en enero, tal y como ha anunciado recientemente la plataforma en sus redes sociales.