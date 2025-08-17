Guerra de dragones: Rhaenyra Targaryen, contra George R.R. Martin

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Aunque La Casa del Dragón está basada en la novela Fuego y sangre de George R.R. Martin, a lo largo de sus primeras dos temporadas la precuela de Juego de tronos ha ido desviándose en algunos aspectos del material original, algo ante lo que el autor ha mostrado su disgusto en más de una ocasión. Ahora, y sin hacer referencia directa a las críticas del escritor, Emma D'Arcy protagonista de la serie de HBO en el papel de Rhaenyra Targaryen, ha defendido el rumbo que está tomando la producción.

"No lo tengo muy claro. Quiero decir, sé hacia dónde se dirige Rhaenyra", explicó D'Arcy en declaraciones a Awards Radar. "Cualquier tipo de documento histórico tiende a ser profundamente subjetivo y requiere contexto para entenderlo. Creo que parte de nuestro trabajo consiste en ofrecer parte de ese contexto. Pero es curioso, ahora no volvería al libro, posiblemente hasta que terminemos este viaje", prosiguió, añadiendo que La Casa del Dragón "ahora tiene que seguir su curso".

Así, aunque sin mencionar expresamente a Martin, D'Arcy se mostró a favor de los cambios introducidos en la adaptación y, por lo tanto, en contra de las recientes críticas del autor. Y es que Martin, que ya dio su fuerte opinión respecto de la segunda temporada de la ficción en el pasado, también trató el tema de los cambios en su blog personal advirtiendo, en un texto que después borró, de que las desviaciones de su obra podrían "perjudicar a la producción en el futuro".

Cabe recordar que quien sí abordó directamente los comentarios de Martin fue el showrunner de la serie, Ryan Condal quien hace meses aseguró a Entertainment Weekly que estas críticas por parte del autor eran "decepcionantes". "Requiere mucho trabajo y creatividad unir todos los puntos de la historia. Hice todo lo posible para incluir a George en el desarrollo", explicó entonces, señalando que, pese a la "fructífera colaboración" inicial, "la relación se fue deteriorando a medida que avanzaban" y que el escritor "se volvió reacio a admitir los problemas prácticos de modo razonable".

Si bien la ficción de HBO comenzó como una adaptación más o menos fiel de la novela de Martin, al igual que hiciera Juego de tronos en su día, pequeños cambios empiezan a tener mayor importancia conforme avanza la trama y la diferencia en algunos arcos de personaje claves prometen seguir distanciándolos de los del libro.

En todo caso, la serie sigue adelante. La tercera temporada de La casa del dragón comenzó a filmarse ya hace varios meses, con vistas a estrenarse en algún momento de 2026 en la plataforma.