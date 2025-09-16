MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

El rodaje de la tercera temporada de La Casa del Dragón, el spin-off de Juego de Tronos centrado en el auge y caída de la dinastía Targaryen, continúa en marcha con planes de terminar "en un mes y medio" según Olivia Cooke, actriz que interpreta a Alicent Hightower en la serie. Sumado al margen requerido para la posproducción, las declaraciones de la protagonista encajan con la nueva ventana de lanzamiento anunciada para la próxima entrega del proyecto: principios del verano de 2026.

En una entrevista con Deadline durante la alfombra roja de los Premios Emmy 2025, Casey Bloys, máximo responsable de HBO/Max, ha revelado que la tercera temporada se estrenará "justo fuera de la ventana de elegibilidad para los Emmy 2026". Dado que ese plazo concluye el 31 de mayo, lo probable es que la nueva tanda llegue en junio o, como tarde, julio. Así, la ventana de estreno mantiene la cadencia bienal de la serie (la primera temporada llegó en agosto de 2022 y la segunda en junio de 2024), además de apostar de nuevo por el periodo estival para estrenar los nuevos episodios.

Si la serie se atiene al plan creativo comunicado por Ryan Condal, showrunner de La Casa del Dragón, la tercera entrega será la penúltima temporada, pues la idea es concluir la adaptación de Fuego y Sangre de George R. R. Martin en una cuarta a la que HBO no ha dado luz verde públicamente.

En cuanto a la próximos episodios, la ficción televisiva profundizará en la Danza de los Dragones, con la guerra entre Negros y Verdes escalando en frentes y bestias aladas, además de con alianzas cambiantes, traiciones, matrimonios de conveniencia y campañas militares que mostrarán cómo la pugna por la legitimidad del Trono devora el reino y reconfigurará para siempre el destino de la Casa Targaryen.

La ventana de estreno de la nueva tanda de capítulos de La Casa del Dragón supone que el público viajará antes a Poniente con El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante, el spin-off de Juego de Tronos que adapta el primer cuento de Dunk y Egg. Ambientado un siglo antes de los acontecimientos de la serie original, sigue a Ser Duncan el Alto (Dunk), un caballero errante de origen humilde, y a su escudero Egg, el futuro rey Aegon V Targaryen, en una aventura que combina torneos, linajes y lealtades en una Poniente aún bajo dominio Targaryen. HBO Max ha planificado su estreno para principios de 2026.