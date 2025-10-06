El caballero de los siete reinos reniega de una de las señas de identidad de Juego de tronos

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

Este 2026 será un gran año para los amantes de la obra de George R.R. Martin, y es que está previsto que HBO Max estrene El caballero de los siete reinos y la tercera temporada de La casa del dragón. No obstante, se ha dado a conocer que el nuevo spin-off de Juego de tronos se diferenciará de las otras ficciones de la franquicia en un punto clave.

Según ha adelantado Ira Parker, cocreador de la ficción y guionista de La casa del dragón, El caballero de los siete reinos no contará con una elaborada intro al estilo de Juego de tronos. Así en vez de una épica secuencia de inicio al son de la música de Ramin Djawadi, la nueva ficción se limitará a mostrar su título con una tipografía medieval al arranque de cada episodio. Y esta decisión, explican, no es caprichosa, sino que es coherente con el espíritu mismo de uno de sus personajes principales.

"Todas las decisiones recayeron en Duncan, intentando plasmar su personalidad en todos los aspectos de la serie, incluso en la intro. Las intros de la serie original [Juego de Tronos] y de La casa del dragón son grandiosas, épicas e increíbles. La banda sonora de Ramin Djawadi es orquestal, grandiosa y hermosa. Eso no es realmente el 'modus operandi' de Duncan. Él es sencillo, simple y va al grano. No es una persona muy llamativa", explicó Parker en declaraciones a Entertainment Weekly.

Basada en el libro de Martin titulado El caballero errante, la nueva ficción sigue al joven caballero Ser Duncan el Alto, que será encarnado por Peter Claffey y su diminuto escudero (secretamente un príncipe Targaryen) Egg, al que dará vida Dexter Sol Ansell.

La trama de El caballero de los siete reinos tendrá lugar entre los eventos de La casa del dragón y Juego de tronos, después de la cruenta guerra civil en el seno de la familia Targaryen, medio siglo después de la muerte del último dragón, algo que también podría justificar la ausencia de una intro demasiado épica. Se trata de una época en la que "nadie piensa en la magia", y en la que Poniente podría compararse a "la Gran Bretaña del siglo XIV".

"Es un mundo duro, agotador, crudo, con caballeros medievales, frío, pero con un toque muy ligero y esperanzador. Es un lugar maravilloso en el que estar. En esta serie, estamos en la base, empezamos desde abajo. No estamos con los señores y las damas, los reyes y las reinas", señaló Parker.

El cocreador de la ficción le prometió a Martin centrarse en las clases más bajas de la sociedad, estableciendo así un tono diferente a lo anteriormente visto en la franquicia y asegurando lo atractivo que le resultaba "encontrar una versión totalmente diferente de este mundo que todo el mundo parece conocer tan bien". "Sin embargo, el hecho de que vivamos en este mundo, donde una vez existió la magia, me resulta muy interesante. Esta es la tierra y la hierba que ha visto dragones y fuego de dragón antes. Así que todo es como es el mundo, pero un poco más extraño, un poco diferente", añadió.