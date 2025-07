MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

La serie Obi-Wan Kenobi, protagonizada por Ewan McGregor dando vida al legendario maestro Jedi, se estrenó en 2022 en Disney+. Desde entonces, los rumores acerca de una segunda entrega han dado esperanzas a los fans en no pocas ocasiones. Ahora, nuevas informaciones apuntan a que la temporada 2 podría estar ya en marcha.

Según recogen varios medios especializados, citando al insider Daniel Richtman, "una segunda temporada de Obi-Wan Kenobi está en desarrollo en Lucasfilm". Aunque Richtman no aportó más detalles, a esta nueva información se suman las repetidas ocasiones en las que McGregor ha manifestado su entusiasmo por retomar su papel en la saga Star Wars.

En una conferencia de la Comic-Con de Los Ángeles, celebrada el pasado mes de octubre, el intérprete insinuó que tanto Disney como Lucasfilm estaban "explorando" posibles ideas para su personaje, según informó Deadline. "Obviamente, entre el final de la serie de Obi-Wan Kenobi y el momento en que Alec Guinness es Obi-Wan Kenobi, tiene que haber unas cuantas historias más...", dijo.

Guiness encarnó por primera vez al maestro Jedi en 1977 en el primer filme de la franquicia, La guerra de las galaxias. Episodio IV: Una nueva esperanza, mientras que McGregor cogió el testigo años más tarde, para dar vida a una versión más joven del personaje en la trilogía de precuelas. Además, McGregor manifestó su deseo de reencontrarse con Hayden Christensen, que retomó su papel como Anakin Skywalker en la serie de Disney+ y que repitió en la primera temporada de Ashoka.

Cabe recordar las repetidas negativas por parte de Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, de que una segunda entrega de Obi-Wan Kenobi viera la luz y que, por el momento, ni Lucasfilm ni Disney se han pronunciado al respecto.

No obstante, la propia directora de la serie, Deborah Chow, aseguraba el año pasado que había comentado con McGregor algunas posibles continuaciones. "No creo que esté descartado. Es una situación de 'nunca digas nunca'", relevó a The Hollywood Reporter, aunque añadiendo que, en realidad, concibieron la ficción "como una miniserie".