En 2022 llegó a Disney+ Obi-Wan Kenobi, serie de seis episodios en la que Ewan McGregor retomaba su papel de la saga Star Wars para dar vida una vez más al legendario maestro Jedi. Aunque la ficción, situada años después de los eventos del Episodio III: La venganza de los Sith, fue muy aplaudida, después de dos años sigue sin haber confirmación de la posible segunda temporada. Ahora, McGregor ha ofrecido recientemente una esperanzadora (aunque vaga) actualización.

Según recoge Deadline, durante una conferencia de la Comic-Con de Los Ángeles el intérprete insinuó que tanto Disney como Lucasfilm estaban "explorando" posibles ideas para su personaje. "Obviamente, entre el final de la serie de Obi-Wan Kenobi y el momento en que Alec Guinness es Obi-Wan Kenobi, tiene que haber unas cuantas historias más...", dijo.

Guiness encarnó por primera vez al maestro Jedi en La guerra de las galaxias. Episodio IV: Una nueva esperanza, mientras que McGregor cogió el testigo años más tarde, para dar vida a una versión más joven del personaje en las precuelas. "Aún me quedan algunos años antes de tener la misma edad que tenía Alec Guinness en Una nueva esperanza. Así que hay tiempo para contar más historias", señalaba el actor el pasado marzo en una entrevista concedida a LADBible.

En todo caso, el intérprete opina que uno de los retos principales de retomar el papel sería que tendrían que rejuvenecerle por CGI algo que, según apuntaba, no le importaría. "Así, Hayden [Christensen] y yo podremos volver a estar juntos de verdad", señaló.

Aunque de momento no parece que una segunda temporada de Obi-Wan Kenobi entre en los planes cercanos de Disney o Lucasfilm, que no han ofrecido ninguna actualización alentadora al respecto, la puerta decididamente no está cerrada, especialmente por parte de McGregor. La propia directora de la serie, Deborah Chow, aseguraba el año pasado que había comentado con el actor algunas posibles continuaciones.

"En cuanto Ewan y yo terminamos nuestra última toma y yo literalmente me quitaba los auriculares, él ya me estaba dando ideas para la segunda temporada", revelaba Chow en declaraciones a The Hollywood Reporter. "No creo que esté descartado. Es una situación de 'nunca digas nunca', pero realmente concebimos esto como una miniserie", añadió.

Lo próxmo de la saga en ver la luz será Skeleton Crew, la nueva serie de Star Wars que, protagonizada por Jude Law, llega a Disney+ el próximo 4 de diciembre con un doble capítulo. Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Ryan Kiera Armstrong, Tunde Adebimpe y Kerry Condon completan el elenco de esta ficción que cuenta con Jon Watts y Christopher Ford (Spider-Man: Homecoming) como showrunners.