La temporada 2 de Ahsoka puede regalar a los fans de Star Wars la reunión más esperada

Ahsoka renovó oficialmente por una segunda temporada, una entrega de la que apenas se conocen detalles por el momento y que todavía no ha iniciado su producción. Sin embargo, ya circulan numerosos rumores sobre los próximos episodios, que podrían ofrecer a los fans el reencuentro de tres personajes clave de la saga.

Los rumores apuntan a que Hayden Christensen retomará su papel de Anakin Skywalker en la próxima temporada, ya que el final de Ahsoka mostró a Anakin cuidando a la protagonista en Peridea como un fantasma de la Fuerza. Por otro lado, también hay especulaciones de que Ewan McGregor podría volver al universo Star Wars, y es que el actor dejó caer que estaría dispuesto a hacer una temporada 2 de Obi-Wan Kenobi, entre otros proyectos. "De esa manera, Hayden y yo podríamos reunirnos", declaró.

