Buenas noticias para la temporada 2 de Obi-Wan Kenobi, la serie de Star Wars

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Ewan McGregor retomó su papel de la saga Star Wars en Obi-Wan Kenobi, serie de Disney+ estrenada en 2022. Aunque todo apuntaba a que no tendría una continuación, parece que la producción podría contar con una temporada 2.

La directora Deborah Chow ha concedido una entrevista a The Hollywood Reporter en la que ha hablado sobre el futuro de la ficción. "Siempre piensas que vas a terminar una serie como esta de una manera magnífica, pero terminas en un parking con la segunda unidad de grabación y casi nadie allí. Siempre es decepcionante, pero cuando Ewan y yo terminamos nuestra última toma con la segunda unidad y yo literalmente me estaba quitando los auriculares, él ya me estaba lanzando ideas para la segunda temporada. Hay otros 10 años con muchas historias, y no creo que esté fuera de consideración. Es una situación de 'nunca digas nunca', pero realmente concebimos esto como una miniserie", declaró.

Aunque Chow ha abierto la puerta a una posible segunda entrega, en una entrevista anterior con el podcast Crew Call también hizo hincapié en que Obi-Wan Kenobi se creó como miniserie. "Esto siempre se concibió como una miniserie y estoy segura de que podéis ver por la historia que está cerrada. Obviamente, parecía que contábamos una gran historia. Quién sabe, hay diez años más antes de que empiece Una nueva esperanza, así que nunca digas nunca. Pero respecto a esto en particular, realmente fue concebido para ser una miniserie", matizó.

Por su parte, el pasado mes de abril la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, fue algo más tajante durante la Star Wars Celebration. "No está en desarrollo activo. Pero nunca digas nunca, porque siempre existe la posibilidad. La serie fue muy bien recibida y Deborah Chow hizo un trabajo espectacular. Ewan McGregor realmente quiere hacer otra”, dejó caer.

Además de McGregor, el reparto también incluye a Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Rupert Friend, Sung Kang, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani y Indira Varma, entre otros actores.