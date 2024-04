Deadpool y Lobezno rescatará uno de los personajes más añejos del UCM

MADRID, 20 Abr. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno, llegará al fin a los cines el próximo 26 de julio con Ryan Reynolds y Hugh Jackman formando equipo. La cinta, único título de Marvel que verá la luz en 2024, también traerá de vuelta a otros viejos conocidos de la saga X-Men, aunque, según recientes informaciones, podría rescatar a otro importante personaje del UCM.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Al igual que Robert Downey Jr. fue una de las piedras angulares sobre las que la Casa de las Ideas ha sustentado su universo cinematográfico que arrancó con Iron Man, Jon Favreau es también uno de las estrellas más veteranas y claves del UCM. En primer lugar, fue el responsable de convertir a Downey Jr. en el mismísimo Tony Stark. Pero, además, Favreau también lleva interpretando a su guardaespaldas y mejor amigo, Happy Hogan, desde que dirigiese la primera entrega de la saga de Iron Man en 2008.

La última vez que los fans vieron al personaje de Favreau fue en 2021, despidiéndose de Peter Parker (Tom Holland) tras la muerte de la tía May (Marisa Tomei) a manos del b(Willem Dafoe) en Spider-Man: No Way Home. Pese a que desde entonces no ha vuelto a aparecer en ningún otro proyecto de Marvel, según las últimas informaciones, la tercera entrega del mercenario bocazas de Ryan Reynolds podría rescatar a Happy Hogan para su trama.

Recientemente CanWeGetSomeToast dejó caer en su cuenta de X, antes Twitter, que el filme rescataría a Favreau como Happy Hogan, el icónico personaje Marvel que terminó siendo como un padre para Peter Parker.

De hecho, en la pasada CinemaCon celebrada en Las Vegas, durante la presentación del filme tanto Kevin Feige como Shawn Levy se refirieron a la interminable lista de rumores y presuntas filtraciones que han ido surgiendo en torno al filme.

"Son literalmente entretenidos cada día", apuntaló el director de Deadpool y Lobezno. "Hay muchos spoilers, y vivo con el miedo constante de que Ryan intente asesinarme porque soy un bocazas y no quiero estropearla hoy en esta sala", añadió Levy, sin llegar a aclarar si Favreau regresará o no como en la película.

Más allá de que Favreau termine haciendo o no un cameo en Deadpool y Lobezno, quienes sí estarán serán, Tyler Mayne, como el feroz mutante Dientes de Sable, Aaron Stanford como Pyro, Morena Baccarin como Vanessa y Stefan Kapicic como Piotr Rasputín/Coloso, así como también el regreso de Brianna Hildebrand como Cabeza Nuclear Adolescente Negasónica o Shioli Kutsona como Yukio.

La cinta también supondrá el debut de Emma Corrin como la villana Cassandra Nova, quien es la malvada hermana de Charles Xavier; además, las últimas filtraciones apuntan a que Henry Cavill podría interpretar a una variante de Logan en la película de Shawn Levy, pero, por ahora, habrá que esperar para averiguarlo.