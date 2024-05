X-Men 97 confirma el destino de Bruja Escarlata en la serie de Marvel

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

El final de la primera temporada de X-Men 97 ha resuelto muchos de los misterios que estaban en el aire pero, sobre todo, ha preparado el terreno para interesantes tramas en su segunda temporada. Una nueva tanda de capítulos que ya está confirmada y que llegará a Disney+, si todo va según lo previsto, durante el próximo año. Y esta nueva entrega podría contar con uno de los peronajes más populares y poderosos del imaginario marvelita: Wanda Maximoff, alias la Bruja Escarlata.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras derrotar a Bastión y evitar que el asteroide M desate un cataclismo global, muchos de los X-Men, todos los que habían librado la batalla sobre la gran roca, desaparecen sin dejar rastro. Así, el final del décimo capítulo salta seis meses en el futuro y confirma que a esos X-Men que han desaparecido, y que en realidad están perdidos en distintos momentos temporales, se les da ya por "presuntamente muertos".

En la ruinosa Mansión X, Forja tiene una pared con fotos de varios mutantes calificados con diferentes etiquetas. Entre ellos aparece el rostro de Wanda Maximoff que, al igual que su hermano Pietro (alias Quicksilver) están etiquetados con "off the world", es decir, que están fuera de la Tierra en una misión... por lo que no se descarta que puedan formar parte de la segunda temporada de X-Men 97.

Hay que recordar que los hijos de Magneto ya aparecieron en la serie original de X-Men, en el capítulo 13 de la cuarta temporada titulado 'Family Ties', para confirmar que Erik Magnus es su padre. De hecho, en el capítulo final de la primera entrega de X-Men 97, Magneto ve brevemente en su mente a sus hijos en un barco mientras Charles, metido dentro de su psique, intenta hacerle entrar en razón.

OPERACIÓN TORMENTA GALÁCTICA

Este pequeño cameo y el muro de fotos de Forja ha desatado las expectativas de los fans que esperan que en su segunda temporada la serie le de a Bruja Escarlata un papel más importante, especialmente desde que el showrunner de la primera temporada, Beau DeMayo, confirmó que durante los eventos de X-Men 97 gran parte de los Vengadores han estado fuera del planeta llevando a cabo la Operación: Tormenta Galáctica.

"¿Los Vengadores no están por aquí porque, como hemos visto, los Kree están en guerra con los Shi'ar, y los Vengadores están ocupados con la Operación Tormenta Galáctica?", preguntó un fan. "Sí, en efecto. Algunos de los Vengadores están fuera del planeta ocupándose de ese conflicto. Bien visto", respondió DeMayo.

Operación: Tormenta Galáctica es un crossover de 19 cómics de 1992 en el que los Vengadores intervienen en una guerra intergaláctica entre los imperios alienígenas Kree y Shi'ar.

En los cómics los héroes se han dividido en tres grupos para combatir en diferentes frentes: El "Equipo de la Tierra", que está a cargo de la Avispa y cuenta con Falcon, Henry Pym, Gilgamesh, Mockingbird, She-Hulk, Spider-Woman y U.S. Agent. El "Equipo Shi'ar" que, liderado por la Capitana Marvel, cuenta con Rayo Viviente, Bruja Escarlata, Starfox, Thor, Visión y Wonder Man. Por su parte, el "Equipo Kree" está liderado por Capitán América e incluye al Caballero Negro, Cristal, Goliat, Hércules, Iron Man y Sersi.

Aunque en sus tramas tanto la serie original como X-Men 97 se han ceñido bastante a los cómics, aún así han acometido algunos cambios importantes en los arcos argumentales, lo que significa que no hay garantías de que la hipotética inclusión de la Operación Tormenta Galáctica en la serie vaya a contar exactamente con los mismos equipos que en las grapas.

De hecho, si nos ceñimos a X-Men: The Animated Series, no se mencionó a Wanda como miembro de los Vengadores durante su única aparición, y no ha pasado mucho tiempo entre ese episodio de 1996 y los acontecimientos de X-Men '97. Y el hecho de que los Vengadores hayan estado lidiando con el conflicto durante los acontecimientos de X-Men 97 asegura que se muestre esa misión en la serie.

En cualquier caso, es emocionante imaginar cómo podría encajar un personaje con el nivel de poder de Wanda en la segunda temporada de X-Men 97, sobre todo teniendo en cuenta que el destino de la Bruja Escarlata del Universo Cinematográfico Marvel (Elizabeth Olsen) sigue siendo un misterio.