¿Son Los 4 Fantásticos la razón de que Ms. Marvel cambie sus poderes en la serie de Disney+?

La llegada de Ms. Marvel como la nueva heroína del UCM ha venido acompañada de algunos cambios en relación con sus poderes, los cuales, en las grapas de Marvel, son muy similares a los de Reed Richards. Tanto, que ya hay quien se pregunta si la razón para ello se deba precisamente al reboot de Los 4 Fantásticos que prepara Marvel Studios.

Como los fans marvelitas bien recordarán, en los cómics, tanto Kamala Khan como Mr. Fantástico comparten su capacidad para deformar, expandir o ceñir todo su cuerpo o cualquier parte del mismo, e incluso estirarse. Sin embargo, el hecho de que los dones de la heroína sean completamente diferentes en la serie de Disney+ es algo que no ha gustado nada a los más puristas.

Y aunque el mismísimo Kevin Feige ya explicó que dichos cambios respondían a las propias necesidades del personaje dentro del UCM, no son pocos quienes creen que esta decisión guarda relación la que será, la nueva película que prepara Marvel de Los 4 Fantásticos. E incluso con el cameo que protagonizó John Krasinski como Reed Richards en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, ya que así la Casa de las Ideas tendría una forma de diferenciar a ambos personajes y sus respectivos poderes.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, puesto que una entrevista con The Direct, la guionista y productora de Ms. Marvel, Sana Amanant ha dado su parecer al respecto, dejando entrever que había otras razones para tomar tal decisión.

"Sinceramente, no lo sé. No lo creo. Quiero decir, por lo que sé estaba más ligado al tipo de historia que queríamos contar con Kamala y no solo a otros eventos del UCM, sino también al sentido de la historia que tiene y la relación con su familia, ligar sus poderes al pasado de su linaje", aseguró Amanant.

Unas palabras con las que así, la productora parece haber zanjado la polémica sobre si la presencia del Mr. Fantástico de Krasinski o el nuevo proyecto de Los Cuatro Fantásticos influyeron a la hora de cambiar los poderes que tendrá Kamala en la serie protagonizada por Iman Vellani.

Así mismo, cuando se le preguntó si en las nuevas habilidades de Ms. Marvel que la vinculasen con Carol Danvers y María Rambeau, sus compañeras en The Marvels, la productora fue tan parca como prudente en su respuesta. "Um, no sé si me permiten hablar de esto. ¿Para the Marvels? No sé. Están en la película", dejó caer Amanant, sobre el filme que traerá de vuelta a Brie Larson como la Capitana Marvel y que supondrá la reunión entre el terceto de poderosas heroínas.