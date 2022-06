¿Aparecerá Spider-Man en la serie de Daredevil?

Archivo - Filtrada la aparición de Daredevil en Spider-Man No Way Home y en otra producción de Marvel

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Con Charlie Cox, listo para enfundarse de nuevo el traje de Daredevil en su nueva serie de Marvel Studios, que será una continuación de la tercera temporada de Netflix, no son pocos los fans que se preguntan si el Spider-Man de Tom Holland formará equipo con el justiciero. Una posibilidad que viene de lejos, puesto que Cox protagonizó un sorprendente cameo como el abogado de Peter Parker y la tía May en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa).

Y es que, desde el final de la tercera entrega de la franquicia arácnida los seguidores marvelitas llevan tiempo queriendo ver de nuevo al trepamuros dentro del Universo Cinematográfico Marvel. Y muchos de ellos, anhelan verle haciendo tándem, aunque solo sea ocasionalmente, con el protector de Hell's Kitchen.

De hecho, Holland, que encarnará una vez más al trepamuros en la cuarta entrega de Spider-Man, ya expresó anteriormente su deseo de volver a coincidir con el Matt Murdock de Cox tras su breve encuentro en la cinta dirigida por Jon Watts. Sin embargo, la cuestión es, si esta épica reunión entre los dos héroes, tendrá lugar en el relanzamiento de Cox como Daredevil.

Y para responder a dicha cuestión, hay que remontarse al acuerdo entre Sony con Marvel Studios, el cual le permite emplear al héroe arácnido en estelares apariciones dentro del UCM, tal y como ocurrió por primera vez en Capitán América: Civil War y posteriormente en las dos últimas entregas de Vengadores, Infity War y Endgame. También en el marco de este mismo acuerdo entre ambos estudios personajes como Iron Man, Doctor Strange o Nick Fury han tenido su hueco en la franquicia arácnida.

Y por esta misma razón, alcanzaron un entendimiento, forjando un convenio con el que las futuras películas de Spider-Man estén disponibles en Disney+. De esta manera, la presencia de Spider-Man podría acrecentarse e incluirse en otros proyectos de la Casa de las Ideas.

Teniendo esto en cuenta, cabe la posibilidad de que ambos estudios amplíen y estrechen más su relación, que está dando grandes frutos en taquilla para ambas partes, ya que esto permitiría que el trepamuros, además de protagonizar más películas en solitario, formar equipo con otros héroes. Y uno de ellos, podría ser el tan aguardado encuentro entre Spider-Man y Daredevil.

Claro que hay muchas formas en las que Spider-Man podría aparecer en la nueva serie protagonizada por Matt Murdock o de que encaje en la trama. Y aunque la idea resulta, cuanto menos, improbable, esto no quiere decir que en el futuro ambos héroes no formen equipo dentro del UCM.

No hay que olvidar que, en las grapas, ambos, además de luchar contra Kingpin y el crimen organizado, también mantienen una estrecha amistad, pero por el momento, los fans marvelitas deberán esperar para ver a los dos héroes neoyorquinos formar equipo.